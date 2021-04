Gâtez-vous avec un merveilleux cadeau en fleurs de Morrisons.

Entrez dans un magasin ou achetez en ligne sur morrisons.com et vous pourrez acheter l’un des 2,5 millions de paquets gratuits de graines de tournesol naines à pousser sur le rebord de votre fenêtre.

Entrez dans Morrisons pour mettre la main sur des graines de tournesol gratuites (jusqu’à épuisement des stocks)

La campagne de Morrisons s’appelle Seeds of Hope, capturant l’humeur de la nation alors que nous commençons à voir la lumière après le verrouillage. La chaîne de supermarchés – connue pour faire bouger les choses dans sa communauté – espère que ses graines de tournesol gratuites aideront à faire sourire les acheteurs et nous encourageront tous à penser positivement.

Ils sont parfaits pour nous, les jardiniers amateurs, à cultiver dans les bordures, dans des conteneurs sur des zones pavées et dans des pots – ils peuvent atteindre jusqu’à 2 pieds de haut! Peter Seabrook

Et une fois que vous avez vos graines, voici quelques conseils de l’éditeur de jardinage de The Sun, Peter Seabrook, pour que vos plantes poussent à merveille.

Peter dit: «Vos graines de Morrisons gratuites peuvent être appelées tournesols nains, mais ne vous y trompez pas – elles peuvent encore atteindre 2 pieds de haut! Ils sont parfaits pour nous, les jardiniers amateurs, à cultiver dans les bordures, dans des conteneurs sur des surfaces pavées et dans des pots, et ils sont garantis d’apporter une belle couleur à votre rebord de fenêtre.

Faisons grandir

Première étape: plantez vos graines!

Il y a trois façons de commencer – ou de «faire germer», comme disent les jardiniers

Le plus simple est de semer vos graines directement dans le jardin. Vous avez juste besoin d’une parcelle de sol fertile et humide, idéalement en plein soleil. Poussez la graine et recouvrez-la d’un centimètre de terre. Une autre façon est de «chit» – ou de commencer les graines – avant de les rempoter. Tapisser un récipient en plastique de papier de soie blanc, humidifier, espacer quelques graines et fixer le couvercle. Placez-le dans un endroit chaud et les racines émergeront dans deux à trois jours. Les enfants peuvent être impatients et ils aiment voir les choses arriver, c’est donc une bonne option pour les enfants. Dès que la racine apparaît, mettez-la en pot comme ci-dessous. Si vous voulez que votre fleur pousse à l’intérieur, c’est facile et amusant. Jetez un œil à notre vidéo pratique montrant comment vous pouvez fabriquer vous-même un pot de semis de journal. Si vous ne pouvez pas supporter de vous séparer des pages de votre copie de The Sun, une excellente alternative consiste à utiliser un pot de yaourt avec un trou dans le fond pour le drainage. Remplissez votre pot de compost de graines ou de terreau et mettez-y une graine. Gardez-les au chaud et ils seront prêts dans quelques jours.

Haut, haut et loin

Vos fleurs ont besoin de la lumière du soleil pour pousser

Plus le sol est fertile, meilleurs sont vos tournesols. Choisissez un bel endroit ensoleillé et, si possible, mélangez du compost de jardin bien pourri dans le sol avant de planter. Si vous plantez à l’extérieur, surveillez les limaces – elles adorent grignoter les feuilles succulentes des jeunes tournesols. Si vous sortez avec une torche au crépuscule, lorsque les limaces et les escargots sortent pour se nourrir, vous pouvez les retirer des fleurs.

Les tournesols nains peuvent être espacés d’environ 30 cm. N’oubliez pas que plus l’espacement est large, plus les plantes sont susceptibles de pousser. Il en va de même pour les pots: si vous comptez faire pousser vos tournesols nains sur des appuis de fenêtre, une fois qu’ils sont installés, transférez-les dans un pot de 13 cm. La restriction des racines réduira la taille globale de la fleur. Une fois bien établis, arrosez-les par temps sec et ajoutez occasionnellement de la nourriture liquide diluée.

Continuez à fleurir

Vos fleurs égayeront votre maison ou votre jardin

Si vous semez quelques-unes de vos graines toutes les deux semaines de début avril à juin, vous obtiendrez une succession de tournesols en fleurs. Ceci est particulièrement utile pour les variétés avec une fleur par plante. Si votre plante est à plusieurs têtes, la tête morte (élaguez) la première fleur et les latérales sortiront.

Enfin, asseyez-vous et profitez-en!