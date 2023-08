Graines de «l’arbre survivant» de la bombe atomique d’Hiroshima poussant à Glasgow | Nouvelles du Royaume-Uni

Les graines d’un arbre qui a survécu à la bombe atomique d’Hiroshima sont cultivées à Glasgow.

Les précieuses graines de ginkgo – récoltées sur « l’arbre survivant » – ont été offertes au conseil municipal dans le cadre d’une initiative de paix internationale.

Hiro Shimai, un conservateur de Japonfait partie du personnel des jardins botaniques du conseil qui les entretient.

La mère de M. Shimai, qui a maintenant plus de 90 ans, a été témoin du nuage de champignons radioactifs créé par la bombe atomique mortelle en août 1945 et se souvient avoir donné de la nourriture aux blessés qui ont fui les retombées nucléaires.

La région où elle vivait a échappé au pire des atrocités car Hiroshima est entourée de montagnes.

M. Shimai a grandi à environ 18 miles d’Hiroshima et a déménagé à Glasgow en janvier de cette année pour occuper le poste de conservateur des jardins très appréciés.

Après avoir déménagé près de 6 000 milles, M. Shimai est ravi de travailler sur un projet d’une telle importance pour son pays natal.

M. Shimai, qui a reçu les graines par la poste et les a soigneusement plantées avec l’aide d’un collègue, a déclaré : « Je suis très heureux de faire partie de ce projet.

« Les arbres ginkgo sont très répandus au Japon. Ce sont des arbres très robustes, mais nous n’étions pas sûrs que les graines germeraient lorsque nous les avons plantés.

« J’ai été très soulagé lorsque les semis sont apparus. »

« L’arbre survivant » a miraculeusement survécu à la Deuxième Guerre mondiale bombardement et continue de croître dans le célèbre jardin Shukkeien.

Le projet international Maires pour la paix distribue les graines de l’arbre aux villes du monde entier, pour qu’elles soient cultivées et plantées comme symboles durables de paix.

J’espère qu’ils seront « grands et forts »

Les minuscules jeunes arbres mesurent actuellement entre 15 et 20 cm de haut, et lorsqu’ils seront suffisamment grands et robustes, ils seront plantés dans les parcs de Glasgow.

M. Shimai a ajouté: « J’espère qu’ils deviendront assez grands et forts pour être plantés dans le parc Kelvingrove où les arbres pourraient vivre au moins 100 ans et rappeler à tous l’importance de la paix.

« J’espère que personne n’oubliera jamais ce qui s’est passé à Hiroshima. »

Les 6 et 9 août 1945, les États-Unis font exploser deux bombes atomiques au-dessus des villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki. Les bombardements ont tué entre 129 000 et 226 000 personnes, dont la plupart étaient des civils.

Les attentats restent la seule utilisation d’armes nucléaires dans un conflit armé. Récemment, la bombe a été couverte par le blockbuster hollywoodien Oppenheimer à propos du physicien qui a joué un grand rôle dans le développement de l’arme.

La conseillère Jacqueline McLaren, lord prévôt de Glasgow, a déclaré: « Glasgow est fière d’être membre de Maires pour la paix et nous sommes honorés de recevoir des graines de l’arbre survivant.

« C’est une coïncidence extraordinaire que Hiro travaille à Glasgow et fasse partie du personnel qui s’occupe des jeunes arbres. Les arbres, et tout ce qu’ils représentent, sont extrêmement importants et cela doit être particulièrement important pour Hiro.

« J’espère que les jeunes arbres grandiront et seront forts et j’ai hâte de les voir plantés dans un endroit bien en vue de la ville où ils se dresseront comme des mémoriaux vivants à tous ceux qui ont été tués et blessés par la bombe et serviront également de rappel sur le l’inutilité de la guerre. »