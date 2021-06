Graham Thorpe fait l’éloge de la résilience d’Ollie Robinson au lendemain de ses excuses pour les tweets racistes et sexistes historiques | Nouvelles de cricket

2:09



Ebony Rainford-Brent dit qu’Ollie Robinson a fait la meilleure chose en intensifiant le deuxième jour, après s’être excusé pour les tweets racistes et sexistes historiques

L’assistant anglais Graham Thorpe a salué la résilience d’Ollie Robinson après que le couturier a brillé contre la Nouvelle-Zélande chez Lord un jour après ses excuses sans réserve pour ses tweets historiques de nature raciste et sexiste.

Robinson, maintenant âgé de 27 ans, a déclaré qu’il était « gêné » et « honteux » des messages qu’il avait publiés en 2012 et 2013 alors qu’il était à la fin de son adolescence, qui ont été découverts mercredi et partagés en ligne alors que le quilleur faisait ses débuts internationaux.

Alors que le problème a éclipsé son arc lors du premier test contre les Kiwis, il a terminé avec un score de 4-75 et n’a été privé que de cinq guichets et d’une place au tableau des honneurs par Stuart Broad qui a bombardé une prise simple.

« Ce fut une journée difficile pour lui hier, évidemment », a déclaré Thorpe à la fin du jeu jeudi. « Il a dû s’excuser auprès du vestiaire et du monde pour ce qu’il a fait.

« C’est très difficile pour lui mais il sait qu’il a fait des erreurs et en fin de compte, c’est pourquoi il a dû s’excuser. Mais dans notre vestiaire, nous devions également le soutenir.

« Nous étions vraiment ravis qu’il ait montré un bon caractère et il a dû être assez résistant car quoi qu’il ait fait, ce n’est toujours pas facile de remonter sur scène et de jouer. Je pensais que son niveau de performance était exceptionnel dans ces premières manches. «

Robinson a terminé avec des chiffres de 4-75 alors que l’Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande pour 378

L’incident impliquant Robinson fera l’objet d’une enquête par le Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles, tandis qu’il est de plus en plus évident que les entrées passées des joueurs sur les réseaux sociaux devraient être examinées plus en profondeur à l’avenir.

« Si quelque chose comme ça s’est produit, c’est clairement quelque chose à l’avenir qui devra peut-être être examiné afin qu’un jour comme hier ne se produise pas », a déclaré Thorpe.

Les efforts de Robinson, alliés à une rafale de trois guichets le deuxième matin de Mark Wood, ont joué un rôle déterminant dans la riposte de l’Angleterre alors que la Nouvelle-Zélande est passée de 288-3 à 378 après avoir remporté le tirage au sort.

Les Black Caps, qui ont perdu quatre guichets pour l’ajout de seulement six descentes à la fois, ont réclamé les guichets de Dom Sibley et Zak Crawley au début de la réplique, mais Rory Burns (59 non) et Joe Root (42 non) ont emmené l’Angleterre à 111-2 aux souches.

« Nous devions rester ensemble, nous devions en parler, nous devions le sortir et revenir frais et nous lever et faire notre travail également », a ajouté Thorpe.

« Cela aurait pu nous échapper, mais nous nous sommes maintenant donné une chance et si nous pouvons bien battre tout au long (vendredi), alors nous serons dans une position où, espérons-le, nous pourrons remettre de la pression sur la Nouvelle-Zélande. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire avec la batte. »

Devon Conway a couronné son premier test match avec un superbe 200 – restant calme même lorsque les guichets ont dégringolé à l’autre extrémité. Il n’a pas pu porter sa batte après avoir été le dernier à sortir, à court de terrain alors qu’il courait vers la fin du non-attaquant.

Néanmoins, il n’est devenu que le septième batteur – et le deuxième Néo-Zélandais après Mathew Sinclair – à faire un double cent à ses débuts.

Seamer Tim Southee a déclaré: « Ce fut une manche incroyable. C’est un joueur spécial, nous le savons depuis un petit moment maintenant. Il travaille extrêmement dur, il est toujours prêt à apprendre et à continuer à poser des questions. Tout le monde est juste extrêmement fier et heureux pour lui. »

Interrogé sur la place de la Nouvelle-Zélande après la deuxième journée, Southee a répondu: « Je pense que c’est raisonnablement équilibré. Cela s’annonce difficile mais il reste encore trois bons jours. »

« Robinson a bien fait avec ses coéquipiers »

Ebony Rainford-Brent pense que Robinson devait se produire le deuxième jour après les événements de la veille et qu’il a fait preuve d’une bonne mentalité en faisant exactement cela.

« Je pense qu’il a fait ce qu’il fallait par l’équipe, vous pensez à l’embarras que cela a causé hier, à toute l’émotion et à l’agitation », a-t-elle déclaré à Sky Sports.

« Il serait entré dans ce match aujourd’hui en pensant » Je dois bien faire mon côté, je dois intensifier et livrer avec responsabilité. » Il a fait ça.

« Il a presque obtenu un cinq pour en fait, aurait dû avoir un cinq pour mais (Stuart) Broad a laissé une chance qu’il aurait dû esquiver. Je pense qu’il faut un certain type de mentalité pour donner également raison à vos coéquipiers.

« Il a des compétences, c’est ce qui lui est très utile; il a la capacité de déplacer le ballon dans les deux sens. Je le remercie, il sera déçu de ne pas avoir obtenu son cinq pour mais il a bien fait chose à ses côtés en venant et en se produisant aujourd’hui. »

