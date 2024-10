Graham s’en prend aux critiques d’anciens généraux à l’égard de Trump : « Essayer de remplacer la joie par la peur »

Le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a critiqué une poignée de généraux militaires à la retraite et d’anciens responsables de l’administration Trump pour leurs critiques de plus en plus viscérales à l’égard de l’ancien président Donald Trump.

Graham a déclaré à Jonathan Karl, co-présentateur de « This Week » sur ABC, que les accusations selon lesquelles Trump serait un fasciste et qu’il aurait fait l’éloge d’Adolf Hitler étaient hors de propos, accusant plutôt d’anciens généraux comme John Kelly, Mark Milley et Jim Mattis d’exécuter les ordres du gouvernement. La campagne présidentielle de Kamala Harris, qui a adopté un ton plus sombre après s’être lancée sur un programme de « joie ».

« [Trump] était un leader fort sur les choses qui comptent le plus. Que vous l’aimiez ou non, cela dépend de vous. Ce n’est pas un fasciste. Ce n’est pas Hitler. Et cela montre à quel point cette campagne est désespérée. Vous avez trois généraux à la retraite qui sont restés hors jeu pendant trois semaines avant les élections, essayant de remplacer la joie par la peur », a déclaré Graham.

« Et laissez-moi dire une chose à ces généraux : je vous admire, je vous respecte, mais pendant 20 ans, on vous a donné, ainsi qu’à d’autres, des milliards de dollars pour entraîner l’armée irakienne et afghane, et ils se sont pliés comme un costume bon marché. . Que diriez-vous d’une petite réflexion sur le travail que vous avez fait avant de critiquer les autres ? »

Trump a été frappé par une vague de gros titres critiques de la part de certains de ses anciens hauts fonctionnaires, les commentaires des généraux en particulier faisant sourciller en raison de l’histoire des anciens chefs militaires restés apolitiques, à la fois pendant et après leur service.

« Eh bien, en regardant la définition du fascisme : c’est une idéologie et un mouvement politique autoritaire et ultranationaliste d’extrême droite caractérisé par un chef dictatorial, une autocratie centralisée, le militarisme, la répression forcée de l’opposition, la croyance en une hiérarchie sociale naturelle », a déclaré Kelly, un ancien général des Marines quatre étoiles et ancien chef d’état-major de Trump, a déclaré au New York Times à titre d’exemple.

La sénatrice Lindsey Graham apparaît dans « This Week », le 27 octobre 2024. ABC Nouveau

Trump a déchiré ses anciens collaborateurs, et les Républicains ont fait craindre qu’un tel langage puisse contribuer à un environnement politique combustible qui a déjà produit deux attentats contre la vie de Trump.

« Les critiques du général Kelly ne sont pas fondées sur des faits. Je pense que c’est émouvant, c’est triste et cela n’aura pas d’importance », a déclaré Graham dimanche.

Karl a demandé à Graham si la rhétorique de Trump qualifiant Harris de fasciste était appropriée, diffusant une série de clips le montrant utilisant spécifiquement ce mot.

« Est-ce que je pense que Kamala Harris est fasciste ? Non. Est-ce que je pense qu’elle est communiste ? Non, je pense qu’elle est la personne la plus libérale jamais nommée par un grand parti. Je pense qu’elle est inefficace. Je pense qu’elle est incompétente », a répondu Graham. .