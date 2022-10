Graham Reid et Janneke Schopman nommés entraîneurs de l’année de la FIH pour les équipes masculines et féminines

Les entraîneurs indiens des équipes masculine et féminine de hockey, Graham Reid et Janneke Schopman, ont été élus jeudi entraîneurs de l’année de la FIH dans leurs catégories respectives.

C’est la deuxième fois consécutive que Reid remporte le prix, tandis que l’entraîneur indien Sjoerd Marijne a remporté le prix de l’entraîneur féminin de l’année de la FIH la saison dernière.

Sous Australian Reid, l’Inde a atteint de nombreux nouveaux sommets, notamment en remportant sa première médaille olympique (bronze) aux Jeux de Tokyo en 2021, après un écart de 41 ans. L’Inde a également remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, remontant sur le podium après avoir raté l’édition précédente en Australie.

L’Inde a disputé sa première saison complète de la FIH Hockey Pro League en 2021-22 et a obtenu une place bien méritée sur le podium, terminant en troisième position derrière les Pays-Bas et la Belgique.

L’équipe de Reid a réussi à marquer 62 buts, le plus grand nombre de buts marqués par une équipe, non seulement cette saison, mais dans l’histoire de la Pro League.

Reid, qui a pris ses fonctions en avril 2019, était également l’entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin qui a remporté les premiers FIH Hockey5 à Lausanne cette année, remportant chaque match en cours de route.

Il a obtenu 31,4 points lors du vote en ligne, suivi de l’entraîneur néerlandais Jeroen Delmee (26,9 points) et de l’entraîneur belge Michel van den Heuvel (20,2 points). Les votes ont été exprimés en ligne par des experts (40%), des équipes (20%), des fans (20%) et des médias (20%).

Ces prix sont représentatifs de la façon dont l’équipe joue et non de l’individu et je pense que c’est l’environnement que j’essaie de favoriser dans le groupe. C’est fantastique de recevoir ce prix, mais je pense que c’est toute l’équipe qui l’a obtenu, a déclaré Reid dans un communiqué.

«Les entraîneurs des autres équipes sont tous de classe mondiale; ils ont leur propre façon de faire les choses et gagner parmi ces entraîneurs est un grand honneur. Je sais à quel point c’est difficile et ce genre de leadership au sommet est très vivant, vous essayez de prendre des décisions assez difficiles chaque jour.

Schopman, d’autre part, a obtenu 38,2 points lors du vote en battant l’entraîneur néerlandais Jamilon Mulders (28,2) et l’entraîneur australien Katrina Powell (19,5) dans le prix convoité.

Après la remarquable course de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, où elle a raté une médaille de bronze d’un cheveu, la tâche difficile de reproduire un succès similaire a incombé à Schopman.

L’équipe indienne dirigée par Schopman a fait ses débuts dans la FIH Hockey Pro League lors de la saison 2021-22 et a produit des résultats incroyables, notamment des victoires contre l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne et les éventuels champions argentins (en fusillade) pour terminer en troisième position. .

L’équipe indienne a ensuite terminé sur le podium du Birmingham CWG 2022, pour la première fois en 16 ans, en battant la Nouvelle-Zélande lors du match pour la médaille de bronze lors d’une fusillade.

“C’est vraiment incroyable de remporter le prix lorsque vous affrontez certains des meilleurs entraîneurs du monde. Encore une fois, le prix est une reconnaissance de ce que les joueuses ont pu exécuter sur le terrain et je suis heureuse que l’équipe progresse bien », a déclaré la Néerlandaise à propos de son exploit.

Mercredi, PR Sreejesh et Savita Punia ont été élus gardiens de but masculin et féminin de l’année de la FIH, tandis que Mumtaz Khan a été nommée étoile montante féminine de l’année de la FIH mardi.

