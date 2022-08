Graham Reid, entraîneur de l’équipe de hockey de l’Inde

Graham Reid, entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin en colère, s’en est pris à ses pupilles pour leur désastreuse performance lors de la finale des Jeux du Commonwealth, affirmant qu’ils manquaient d’énergie et d’application pour éclipser la puissante Australie.

Dans l’une de ses pires performances ces derniers temps, l’Inde a subi une embarrassante raclée 0-7 aux mains des champions en titre pour se contenter d’une médaille d’argent.

L’Australie a époustouflé l’Inde avec sa vitesse fulgurante et ses attaques incessantes, étendant sa domination au stade CWG, remportant sa septième médaille d’or consécutive.

“Il y a une chose qui s’appelle l’énergie et je ne pense pas que nous l’ayons eue aujourd’hui”, a déclaré Reid à PTI après le match.

“Lorsque vous jouez contre l’Australie, cela peut parfois arriver. Mais je suis déçu que nous n’ayons pas bien joué du tout. Nous nous sommes laissés tomber et toutes les choses dont nous avons parlé, nous ne les avons pas faites. C’est décevant.”

L’Inde a ainsi perdu contre l’Australie pour la troisième fois en finale du CWG après New Delhi 2010 et Glasgow 2014.

La défaite retentissante a également rappelé la raclée de l’Inde 1-7 par l’équipe numéro un mondiale lors de leur match de poule aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière, et Reid a déclaré qu’ils étaient peut-être intimidés par l’atmosphère.

La marge aurait été pire s’il n’y avait pas eu le gardien vétéran PR Sreejesh.

“Nous n’avons pas pu mettre la pression sur le ballon aujourd’hui, nous devions le faire. Nous parlons d’être devant le jour », a déclaré Reid.

« La pression sera toujours là sur la grande scène. Ce n’est jamais loin, qui sait ce que l’histoire nous réserve, c’est difficile à évaluer. Je leur ai dit que le plus important était de jouer de notre mieux et que le résultat viendra de lui-même. Comme je l’ai dit, nous avons beaucoup de travail à faire.

Reid, lui-même australien, sait ce qu’il faut pour battre son pays d’origine dans un grand match.

« À la fin, cela se résume à gagner une bataille en tête-à-tête et nous ne l’avons pas gagnée aujourd’hui. Si vous voulez gagner une finale, c’est ce que vous devez faire. Vous devez gagner chaque bataille.

Coup de blessure de Manpreet

Il n’y a pas eu de répit car les Australiens ont continué à appuyer fort dès le début, tandis que l’Inde n’a guère apprécié la possession du ballon, ce qui a été encore aggravé par une blessure du skipper Manpreet Singh.

Manpreet a eu une collision avec Aran Zalewski au deuxième quart et était assez «douloureux» alors qu’il parlait aux médias, serrant son épaule gauche.

“Je vais passer une radiographie, mais c’est douloureux et ça ressemble à une fracture”, a-t-il déclaré.

Il a toutefois déclaré que l’Australie n’était pas invincible.

« Je ne dirai pas qu’ils forment une équipe invincible. Ils ont aussi XI joueurs, nous avons aussi XI joueurs. C’est celui qui profite de l’occasion qui remporte le match.

“Mais nous avons fait quelques erreurs et concédé une possession facile aujourd’hui. Nous devons travailler là-dessus. Nous pouvons les battre si nous jouons de notre mieux », a déclaré Manpreet.

N’ayant pas atteint son potentiel lundi, le skipper s’est engagé à revenir plus fort contre l’Australie à l’avenir.

“Nous devons mettre plus de pression sur les Australiens dans les tournois à venir. On regardera ces matchs et on reviendra fort.

“Ce n’était pas notre match A aujourd’hui et nous avons continué à encaisser des buts stupides. Nous avons beaucoup à apprendre. Ne pas avoir de PC est l’un des domaines sur lesquels nous devons travailler, bien distribuer le ballon au milieu de terrain », a-t-il déclaré.

Difficile à avaler pour Sreejesh

Le gardien Sreejesh a déclaré que manquer une médaille d’or au CWG pour la deuxième fois de sa carrière mouvementée était une pilule difficile à avaler pour lui.

« Nous n’avons pas gagné de médaille d’argent, nous avons perdu l’or. C’est décevant, mais dans un tournoi comme les Jeux du Commonwealth, se qualifier pour la finale est une bonne chose.

“En tant que plus ancien (de l’équipe), c’est la deuxième fois que je perds en finale (après 2014), donc c’est assez difficile mais pour les jeunes, ce sera un excellent apprentissage”, a-t-il déclaré.

