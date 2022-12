Graham Reid aux joueurs de hockey indiens

L’entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin, Graham Reid, a mis en garde ses joueurs contre le fait de se laisser prendre par le moment et leur a conseillé d’élever leur jeu au niveau supérieur s’ils concédaient un but lors de la Coupe du monde FIH le mois prochain.

Reid pense qu’un état d’esprit positif est nécessaire pour jouer dans un tournoi majeur comme la Coupe du monde.

L’Inde ouvrira sa campagne de Coupe du monde contre l’Espagne à Rourkela le 13 janvier, le premier jour du tournoi.

“Vous (les joueurs indiens) êtes en quelque sorte pris au piège du moment où vous jouez un événement de cette ampleur (la Coupe du monde). Ne vous laissez pas happer par l’instant. Cela peut devenir assez intimidant lorsque vous perdez le ballon ou que vous encaissez un but”, a déclaré Reid, qui faisait partie de l’équipe australienne lors de la Coupe du monde de 1990 à Lahore.

« Il est important de développer une mentalité de ‘la prochaine chose’. Vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, alors vous passez simplement à la tâche suivante, restez concentré sur ce qui doit être fait”, a-t-il ajouté.

Décrivant comment l’équipe australienne s’est préparée pour la Coupe du monde en 1990, Reid a déclaré que fermer l’esprit aux “spectateurs bruyants” et “jouer en silence” avait fait beaucoup de bien aux Kookaburras pendant ses jours de jeu.

“A l’approche (de la Coupe du monde 1990), nous avons joué des matchs plus petits et joué en silence – nous n’avions pas le droit de parler. Un enregistrement de la foule sur des haut-parleurs jouait en arrière-plan et nous avons appris à ne pas nous fier aux appels, mais à nous habituer à nous retourner et à regarder », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Hockey India.

« Nous avons dû apprendre à masquer le son. Et cette fois à Odisha, il sera tout aussi important pour nous d’être préparés pour la foule.”

Reid a admis qu’en raison de la nature hautement compétitive du hockey moderne, il était très difficile de choisir les favoris pour le méga-événement, qui sera organisé conjointement par Bhbaneswar et Rourkela.

“C’est tellement difficile de choisir une équipe. Si j’y pense aujourd’hui, je pourrais choisir l’Australie, la Belgique et l’Inde ; et demain je pourrais revenir avec les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Inde”, a-t-il déclaré.

“Bien sûr, je mettrais l’Inde dans le top trois parce que si nous jouons bien, nous avons une bonne opportunité d’y arriver. N’importe lequel de ces huit premiers peut remporter cette Coupe du monde. C’est à la fois intimidant et excitant.”

Se remémorant le match contre l’Inde lors de la Coupe du monde 1990, Reid a déclaré que le but qu’il avait marqué était spécial pour lui.

