Graham Reid appelle les draps propres consécutifs un exploit alors que l’Inde efface l’Angleterre 0-0

L’Inde n’a pas pu battre l’Angleterre lors d’un match crucial de la Coupe du monde de hockey, mais l’entraîneur-chef Graham Reid a déclaré dimanche que le fait d’avoir des feuilles blanches consécutives était un exploit pour l’équipe qui “fuyait” des buts récemment.

L’Inde a joué un match nul et vierge contre l’Angleterre lors de son deuxième match de la poule D, mais est toujours restée à la recherche d’une qualification directe pour les quarts de finale.

“Nous avons perdu des buts depuis les Jeux olympiques de Tokyo, mais maintenant nous avons des feuilles blanches consécutives, c’est le positif de ce match”, a déclaré Reid lors de la conférence de presse d’après-match.

“Nous avons concédé trop de corners de pénalité mais en même temps nous les avons très bien défendus”, a-t-il ajouté.

L’Inde a concédé 25 buts tout en marquant 17 contre l’Australie dans une série de cinq matches avant la Coupe du monde.

Les hôtes avaient également gardé leur cage inviolée contre l’Espagne, s’imposant 2-0 lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain en forme Hardik Singh a été blessé dans les dernières minutes du dernier quart contre l’Angleterre alors qu’il s’accrochait en serrant son ischio-jambier droit. Il a ensuite été aidé hors du terrain.

Interrogé à ce sujet, Reid a déclaré: «Cela avait l’air plutôt mauvais quand il est sorti, mais j’ai reçu une mise à jour et ce n’est pas si grave que nous le pensions à l’origine. Nous aurons une mise à jour à ce sujet, nous verrons.”

L’Inde a concédé huit coins de pénalité et en a obtenu quatre. Mais les Indiens ont très bien défendu les PJ.

« À ce niveau, lorsque vous jouez au hockey rapide, cela arrive. C’est toujours un souci si vous concédez autant de corners de pénalité. On va essayer de faire amende honorable.”

“Nous devons essayer de faire mieux dans le cercle adverse. Mais je suis très content de l’engagement des joueurs. C’était un hockey de haut niveau joué par les deux équipes, c’était un match révélateur et les deux sont sortis épuisés. »

Interrogé sur le fait que l’Inde a concédé de nombreux corners mais en même temps les défend très bien, il a déclaré: “L’Angleterre et les Pays-Bas sont très similaires et ils ont attaqué très rapidement et ils poussaient beaucoup de gens vers l’avant et ils créaient des opportunités.

« Mais nous avons très bien défendu. Je pense que notre gardien n’a pas touché le ballon depuis les corners.”

L’Inde disputera jeudi son dernier match de la poule D contre le Pays de Galles au stade Kalinga de Bhubaneswar.

