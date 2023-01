Graham Potter soulagé alors que Chelsea met fin à une course sans victoire

L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il était soulagé de battre Crystal Palace 1-0 dimanche et a mis en valeur la capacité de la nouvelle recrue Mykhailo Mudryk.

Potter était sous pression avant le match de dimanche après avoir remporté seulement deux des 10 matchs de Premier League précédents, mais cela s’est atténué après que la tête de Kai Havertz à la 65e minute ait donné à Chelsea sa première victoire de 2023. Ils se sont dirigés vers ce match avec une liste croissante d’absents – avec Potter confirmant le dernier en date de Denis Zakaria qui manquera quatre semaines – et à la suite d’une défaite 2-1 contre les voisins de l’ouest de Londres, Fulham, jeudi.

“Je mentirais si je disais que je n’étais pas soulagé – mais c’est bien de gagner”, a déclaré Potter après le match. “Je pensais que nous jouions mieux que de ne pas marquer de points contre Fulham et quand vous obtenez un carton rouge pour Joao Felix, qui est la dernière chose à laquelle vous vous attendez à recevoir un carton rouge, vous pensez que la floraison diable, nous avons fait quelque chose ici avec obtenir de la chance. Vous ne pouvez pas compter là-dessus, vous devez continuer.

“Il faut faire face aux mauvais moments, accepter les critiques qui se présentent et prendre ses responsabilités. Les joueurs ont souffert bien sûr, ce n’est pas agréable, et c’est pourquoi il est important de profiter de la victoire d’aujourd’hui et des trois points. Ils nous donnent une balle dans le bras pour le week-end.”

Graham Potter était heureux de voir la fin de la course sans victoire de Chelsea. Photo de Robin Jones/Getty Images

La prochaine étape pour Chelsea est Liverpool samedi à Anfield et Potter espère avoir sa nouvelle signature de 70 millions d’euros, Mudryk, disponible pour la sélection. Il a regardé depuis les tribunes après avoir effectué un déménagement à Chelsea plus tôt dans la journée.

Il a été dévoilé aux supporters à la mi-temps et Potter a hâte d’avoir l’attaquant ukrainien disponible.

“Vous n’êtes jamais surpris dans la fenêtre de transfert parce que les choses arrivent”, a déclaré Potter à propos de la rapidité avec laquelle le transfert a été effectué. “En termes de ce qu’il apporte, c’est un jeune joueur avec un grand avenir, excellent en un contre un, il peut attaquer la ligne de fond, peut jouer dans de larges zones. C’est un joueur passionnant et nos supporters l’aimeront.”

Alors que Chelsea fait face à une foule d’absents, on a demandé à Potter s’il s’attendait à ce que le club bouge à nouveau dans la fenêtre de transfert après avoir déjà signé quatre signatures.

“Cela fait partie de ce dont je parle depuis longtemps,” dit Potter. “Lorsque vous analysez le football, ce ne sont que les résultats qui affectent tout.

“Mais il y a une période de transition, il faut stabiliser les choses et travailler pour soutenir le club du mieux que l’on peut. Si vous êtes dans une position où dans une période trop courte, trop de gens prennent des décisions de recrutement, ce n’est pas un recette du succès à long terme ou à court terme. Nous devons stabiliser les choses, prendre de bonnes décisions et aligner nos ressources car elles doivent être utilisées de la bonne manière.”