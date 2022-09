Graham Potter s’apprête à prendre le poste de Chelsea avec un contrat à long terme

Graham Potter devrait devenir le nouveau manager de Chelsea après avoir conclu un accord de principe pour quitter Brighton, ont déclaré des sources à ESPN.

L’homme de 47 ans a eu de longs entretiens avec les copropriétaires de Chelsea Todd Boehly et Behdad Eghbali mercredi soir et après avoir eu la soirée pour réfléchir à sa position, des sources ont déclaré à ESPN que Potter avait verbalement accepté de prendre le rôle.

Potter devait tenir sa conférence de presse hebdomadaire d’avant-match à Brighton jeudi, mais elle a été annulée car il fera ses derniers adieux aux joueurs et au personnel avant de se rendre à Londres pour signer un contrat à long terme.

Sauf complications de dernière minute, Potter succèdera à Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur-chef du club et devrait être dans la pirogue pour le voyage de Premier League samedi à Fulham. Bien que les détails ne soient pas encore finalisés, Potter devrait amener plusieurs membres du personnel, dont son assistant Billy Reid.

Chelsea avait établi une liste restreinte qui comprenait Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane, mais Potter était le premier choix du club. Des sources suggèrent que Zidane n’avait aucun intérêt à diriger en Angleterre et attend plutôt une opportunité de prendre le poste en France.

Graham Potter a impressionné pendant son mandat de patron de Brighton. Photo par Visionhaus/Getty Images

Chelsea devra payer à Brighton environ 16 millions de livres sterling de compensation pour nommer Potter, qui a excellé sur la côte sud depuis sa prise en charge à l’été 2019.

Brighton a terminé la saison dernière à la neuvième place avec 51 points – son total le plus élevé jamais enregistré en Premier League – et occupe la quatrième place cette saison, devant Chelsea, après avoir remporté quatre de ses six premiers matchs.

Tuchel a été licencié par les nouveaux propriétaires de Chelsea trois mois seulement après avoir terminé leur prise de contrôle après son 100e match en charge mardi, une défaite 1-0 en Ligue des champions au Dinamo Zagreb.

Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea avait également l’intention de nommer un directeur sportif pour superviser la politique de transfert du club après que Boehly ait occupé un poste intérimaire à la suite du départ de la négociatrice en chef et directrice Marina Granovskaia et du conseiller technique et performance Petr Cech.