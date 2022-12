Graham Potter “plus confiant” de changer la fortune de Chelsea après les pourparlers

Graham Potter insiste sur le fait qu’il se sent plus confiant que jamais dans son rôle après avoir rencontré l’un des propriétaires de Chelsea lors d’un voyage en Californie pendant la Coupe du monde.

Potter a passé une semaine sur la côte ouest des États-Unis avec sa femme après avoir vu Chelsea entrer dans la pause de la Coupe du monde après trois défaites successives – une course qui leur a laissé huit points de retard sur les quatre premiers.

Mais alors que l’ancien manager de Brighton, qui a succédé à Thomas Tuchel en septembre, a admis qu’il n’avait pas été la meilleure entreprise alors qu’il réfléchissait à ces pertes, Potter a révélé qu’une “bonne conversation” avec le copropriétaire Behdad Eghbali n’avait été qu’encourageante.

“Je suis encore plus confiant, encore plus conscient du soutien que j’ai maintenant qu’il y a trois mois lorsque j’ai pris le poste”, a-t-il déclaré. « Alors ça vous dit quelque chose. C’est tout à leur honneur, à leur soutien et à la façon dont ils ont communiqué avec moi – c’était fantastique.

“Nous connaissons tous la pression et les exigences de ce club, mais nous avons également suffisamment de personnes qui peuvent voir la perspective et où nous en sommes pour pouvoir dire : ‘Voilà où nous en sommes, comment pouvons-nous nous améliorer ?'”

Potter a ajouté: “Quand j’étais en Californie, j’ai rencontré Behdad et j’ai eu une bonne conversation avec lui. Soutien fantastique. J’attends avec impatience les semaines, les mois et les années à venir. Nous comprenons où nous en sommes en ce moment et nous comprenons les défis à venir, mais c’est là où nous en sommes dans le voyage pour le moment.

“J’aurais aimé parcourir la Californie avec quelques victoires, mais ce n’était pas le cas. Vous devez donc réfléchir, prendre la douleur et la frustration et déterminer comment pouvons-nous aller de l’avant et améliorer cette situation ? C’est le travail, c’est ce que j’ai passé mon temps à faire.

Chelsea divertit Bournemouth mardi avant de se rendre dans la forêt de Nottingham le jour de l’an. L’équipe de Potter affrontera ensuite Manchester City lors de matchs consécutifs en championnat et en FA Cup, et leur manager a reconnu qu’ils devront se mettre au travail pour combler le déficit dans la course à la qualification en Ligue des champions.

“Il va être difficile de combler l’écart, mais l’accent pour nous est sur notre performance, comment nous fonctionnons et comment nous jouons”, a déclaré Potter. « C’est là où nous en sommes. Si vous ne contrôlez pas cela, si vous ne faites pas mieux là-bas, alors vous pouvez parler tant que vous voulez de l’écart ou de ce que font les autres, peu importe.

“Nous savons que nous pouvons prendre l’expérience que nous avons, nous pouvons prendre tout cet apprentissage, toutes ces périodes difficiles que nous avons eues, et les utiliser pour dire, ‘ok, comment pouvons-nous aller de l’avant, comment pouvons-nous mieux jouer ?’ C’est donc notre objectif.