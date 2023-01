Graham Potter perd le soutien des fans de Chelsea lors de la sortie de la FA Cup

MANCHESTER, Angleterre – Manchester City a envoyé Chelsea à une cinquième défaite en sept matchs et hors de la FA Cup alors que les buts de Riyad Mahrez, Julian Alvarez et Phil Foden ont scellé une victoire facile au stade Etihad.

La défaite au troisième tour signifie que le seul espoir de Chelsea cette saison est en Ligue des champions – ils affronteront le Borussia Dortmund en huitièmes de finale – mais sur cette preuve, Chelsea ne soulèvera pas la Coupe d’Europe à Istanbul en juin.

Réaction rapide

1. Man City repose ses grandes stars et passe toujours devant Chelsea en difficulté

Manchester City a facilité la tâche de Chelsea pour réserver un match nul au quatrième tour de la FA Cup contre Arsenal ou Oxford United, et ils n’ont même pas eu besoin de l’attaquant prolifique Erling Haaland pour les aider.

Malgré la force de l’opposition, le manager de City Pep Guardiola a débuté ce match avec Haaland, Kevin De Bruyne et le gardien Ederson sur le banc. John Stones, Ilkay Gundogan et Joao Cancelo ont également été exclus de la formation de départ.

Mais dans ce qui était un avertissement inquiétant de la profondeur de City dans son équipe – et du manque de confiance au sein de Chelsea – l’équipe locale a remporté le match avant la mi-temps en marquant trois fois pour tuer les espoirs de Chelsea d’un résultat positif.

Les équipes de Guardiola tout au long de sa carrière – Barcelone, Bayern Munich et Man City – n’ont jamais été éliminées lors du premier obstacle d’une compétition de coupe nationale, mais Chelsea aurait pu menacer ce record s’ils avaient pu profiter de l’alignement affaibli de City. .

Mais l’équipe de Chelsea avait perdu quatre de ses six derniers matchs avant ce match et, même avant le premier but de Riyad Mahrez, il semblait inévitable que les Blues se dirigeaient vers une autre défaite à l’Etihad.

Le match était pratiquement terminé au moment où Phil Foden a marqué le troisième but de Manchester City contre Chelsea dimanche. Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Images

Chelsea a joué comme une équipe d’étrangers sans aucun type de plan, tandis que City s’est comporté comme s’il était soumis à un exercice d’entraînement de routine par Guardiola. C’était trop facile et la marge de victoire de 4-0 flattait Chelsea plus que City.

À moins que l’équipe de Ligue 1 d’Oxford ne réussisse un choc majeur contre Arsenal lundi, City devrait faire face à un test beaucoup plus difficile contre les Gunners au quatrième tour. Bien que Chelsea ait été si mauvais ici que même le modeste Oxford pourrait donner à City plus de jeu pour affronter l’équipe de Guardiola.

2. Potter devient la version de Chelsea de Moyes lorsqu’il s’est battu contre Man United

Graham Potter se bat pour son avenir en tant que manager de Chelsea.

L’ancien patron de Brighton pourrait boiter jusqu’à la fin de la saison, n’ayant été nommé à Stamford Bridge qu’en septembre, mais à chaque défaite, le joueur de 47 ans commence à ressembler à David Moyes lors de sa désastreuse saison à la tête de Manchester United. . La chute de Moyes à Old Trafford était due à plusieurs facteurs, mais Potter répète bon nombre des erreurs commises par l’Écossais à United.

Le saut d’Everton à United était trop important pour Moyes, et Potter semble maintenant avoir également besoin d’un tremplin entre Brighton et Chelsea, plutôt que de faire un si grand pas sans l’expérience requise.

Tout comme Moyes, Potter est resté fidèle aux assistants et aux entraîneurs de son travail précédent, les emmenant tous à Chelsea, mais ils n’ont pas non plus les références requises. Et Potter répète également l’erreur de Moyes d’être trop honnête et négatif lorsqu’il parle aux médias – après tout, un manager doit parfois parler des choses, même lorsque la situation est sombre.

Mais en fin de compte, la plus grande comparaison est celle des résultats. Potter perd tous ses gros matchs, tout comme Moyes, et ses joueurs commencent à s’éteindre. Les joueurs de Chelsea ont semblé rétrécir une fois que Julian Alvarez a mis City 2-0 à partir du point de penalty en 30 minutes et quel que soit le message que Potter essaie de faire passer, cela ne fonctionne pas.

Le manque de pedigree de Potter, à la fois en tant qu’entraîneur et joueur, menaçait toujours de jouer contre lui si les résultats tournaient mal à Chelsea et cela s’avère être le cas. C’est arrivé à Moyes à United et c’est en train d’arriver à Potter. À partir de ce moment, il est difficile de voir comment il renverse sa situation.

3. Les fans de Chelsea applaudissent Tuchel et Abramovich, signalant d’autres problèmes à venir

La défaite de Chelsea à l’Etihad a contraint le club à sa première sortie au troisième tour de la FA Cup depuis 1998 – une époque avant l’époque où les trophées étaient attendus à Stamford Bridge.

Depuis cette défaite 5-3 contre Manchester United il y a 25 ans, Chelsea s’est habitué au succès dans toutes les compétitions majeures, de sorte que ses supporters sont de plus en plus inquiets à l’idée de ne pas avoir d’argenterie cette saison.

Mais quand ils ont commencé à chanter les noms de l’ancien propriétaire Roman Abramovich et de l’ancien entraîneur Thomas Tuchel au cours de la seconde période, cela annonçait des problèmes pour le nouveau régime du club.

Graham Potter, photographié dimanche avec Lewis Hall, a eu du mal avec Chelsea ces derniers temps, de sorte que les fans ont commencé à scander le nom de son prédécesseur, Thomas Tuchel, lors de la défaite de dimanche. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Tuchel a été licencié en tant que manager en septembre moins de 18 mois après avoir remporté la Ligue des champions pour Chelsea. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain avait également emmené l’équipe en finale de la FA Cup et de la Carabao Cup la saison dernière, perdant les deux aux tirs au but face à Liverpool.

Il était populaire auprès des fans, mais le nouveau propriétaire Todd Boehly a choisi de licencier Tuchel après un mauvais début de saison et de le remplacer par le patron de Brighton, Graham Potter. Et Boehly, qui a supervisé une frénésie de dépenses de plus de 300 millions de livres sterling depuis l’achat du club à Abramovich, entend le nom de son prédécesseur être chanté par les fans car ils considèrent que nombre de ses décisions affaiblissent l’équipe et le club.

L’oligarque russe Abramovich a été contraint de vendre le club en raison des sanctions imposées par le gouvernement britannique en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine, mais les fans de Chelsea n’ont pas oublié comment il a transformé le club en gagnants en série. Boehly, un Américain et copropriétaire des LA Dodgers, a finalisé le rachat en mai.

Potter et Boehly semblent tous deux très loin d’imiter leurs prédécesseurs et si l’équipe ne commence pas à gagner bientôt, le bruit des fans ne fera que s’intensifier.

Notes des joueurs

Ville de Man : Stefan Ortega 6; Kyle Walker 7, Manuel Akanji 6, Aymeric Laporte 7, Sergio Gomez 6 ; Rodri 6, Bernardo Silva 7, Riyad Mahrez 7 ; Phil Foden 7, Julian Alvarez 7, Cole Palmer 6.

Sous-titres : Kalvin Phillips 6, Joao Cancelo 6.

Chelsea : Kepa Arrizabalaga 6; Trevoh Chalobah 5, Bashir Humphreys 6, Kalidou Koulibaly 5, Lewis Hall 6 ; Jorginho 5, Mateo Kovacic 6, Conor Gallagher 6 ; Mason Mount 6, Hakim Ziyech 5, Kai Havertz 4.

Sous-titres : David Fofana 6, Omari Hutchinson 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Riyad Mahrez, Manchester City

A marqué un superbe coup franc pour donner l’avantage à City et a été le meilleur attaquant sur le terrain.

Le pire : Kai Havertz, Chelsea

A donné un penalty et n’a rien fait d’autre que dériver autour du terrain en apportant peu ou pas de contribution avant d’être remplacé.

Faits saillants et moments marquants

Il y avait beaucoup de moments forts – tant que vous êtes un fan de Man City.

Riyad Mahrez a ouvert le score avec un coup franc sensationnel à la 23e minute.

Riyad Mahrez a ouvert le score avec un coup franc sensationnel à la 23e minute.

Un handball assez flagrant de Kai Havertz de Chelsea est passé inaperçu sur le moment, mais les rediffusions vidéo ne mentent pas.

Après un bref arrêt, Julián Álvarez est intervenu et a marqué.

Julian Alvarez marque sur place lors de son premier départ depuis sa victoire en Coupe du monde

C’est à peu près à l’époque où il semblait que Chelsea était hors de propos sans espoir de faire un retour.

Phil Foden de Man City s’en est assuré à la 38e minute.

Phil Foden de Man City s'en est assuré à la 38e minute.

Après ces buts, il restait toute une seconde mi-temps à jouer, mais celle-ci était déjà décidée à la mi-temps. Mahrez a ajouté un penalty de plus à la 8e minute pour le score de 4-0.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Julián Álvarez a marqué dans les 5 compétitions auxquelles il a participé pour Manchester City (Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield).

C’est la deuxième fois cette saison, toutes compétitions confondues, que Chelsea n’enregistre pas de tir dans les 30 premières minutes d’un match, le précédent ayant eu lieu le 19 octobre lors d’un match nul 0-0 contre Brentford.

Man City est la première équipe à tenir Chelsea sans un tir dans la première moitié d’un match dans n’importe quelle compétition depuis que Man City l’a fait le 15 janvier 2022, que City a remporté 1-0.

Avec zéro tir de Chelsea, c’est la huitième fois au cours des cinq dernières saisons que Chelsea est tenu à un tir ou moins en première mi-temps d’un match, toutes compétitions confondues. Cinq de ces matches ont été contre Manchester City – les trois autres étaient Newcastle en 2022, Porto en 2021 et Liverpool en 2020.

Suivant

Manchester City: Les compétitions de coupe se poursuivent pour les Citizens à leur retour le mercredi 11 janvier pour la Coupe Carabao à Southampton (en direct sur ESPN + à 15 h HE). Ensuite, ils restent à Manchester mais rendent visite à leur rival Manchester United en action de Premier League le samedi 14 janvier.

Chelsea : Les Blues se rendront à Fulham le jeudi 12 janvier en action de Premier League, puis se retourneront rapidement pour accueillir Crystal Palace le dimanche 15 janvier.