Graham Potter: l’entraîneur-chef de Chelsea répond aux questions «stupides» des médias et insiste sur le fait qu’il a le soutien des propriétaires du club | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Chelsea sous pression, Graham Potter, dit qu’il doit être respectueux des questions “stupides” des médias et insiste sur le fait qu’il conserve le “plein soutien” des propriétaires du club.

Potter, qui a quitté Brighton pour remplacer Thomas Tuchel limogé en septembre, a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines après avoir supervisé une seule victoire en huit matchs de Premier League.

La sixième défaite de Chelsea de la saison aux mains de Manchester City jeudi soir – une quatrième défaite en six matches de championnat – les a laissés à la 10e place, mais le joueur de 47 ans s’est battu alors qu’il se prépare à affronter les champions de Premier League. à nouveau au troisième tour de la FA Cup dimanche.

“Il y a des moments où vous vous fâchez et vous vous mettez en colère. Mais ma responsabilité est de parler [to the media] de la manière la plus respectueuse possible, même si certaines de vos questions sont stupides”, a déclaré Potter.

“Je dois leur répondre du mieux que je peux et aussi respectueusement que possible, car je représente un club de football fantastique et j’ai ce travail à faire.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu trop de négativité autour de Chelsea ces dernières semaines, Potter a répondu : “Je ne sais pas. Je ne lis pas les journaux. Je me tiens à l’écart des réseaux sociaux.

“Je ne suis pas naïf de savoir que lorsque vous obtenez les résultats que nous avons, il n’y aura pas de critiques et de négativité – ce serait étrange pour moi de penser cela. Et, encore une fois, je ne suis pas assis ici comme un égoïste qui a toutes les réponses et obtient tout droit – bien sûr, ce n’est pas le cas.

“Mais, en même temps, il y a des défis auxquels nous sommes confrontés. Il y a des marges en Premier League qui sont difficiles. Nous avons eu une transition massive (avec de nouveaux propriétaires à Chelsea), les problèmes en termes de blessures ne font pas il est facile d’être stable.

“Mais c’est un peu bla, bla bla, n’est-ce pas ? Les gens veulent voir les résultats et disent ‘Tais-toi Graham, de quoi tu parles ? Nous devons gagner.'”

Les chances de Chelsea de remporter l’argenterie cette saison ont été compromises lorsqu’ils ont été éliminés de la Coupe Carabao par City en novembre, bien qu’ils restent en Ligue des champions et affronteront le Borussia Dortmund en huitièmes de finale.

Potter a souligné les débuts des règnes managériaux de Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Mikel Arteta dans leurs clubs respectifs avant d’insister sur le fait que le conseil d’administration de Chelsea continue de soutenir le travail qu’il fait à Stamford Bridge.

“Je pense que Pep était là un an avant qu’ils ne gagnent quoi que ce soit, et puis évidemment Mikel et Jurgen ont pris un peu de temps”, a déclaré Potter. “Évidemment, c’est peut-être différent pour moi pour une raison quelconque, mais je ne mets pas d’échelle de temps là-dessus.

“Je connais la responsabilité que nous avons ici, mais je sais aussi que je suis capable et je connais la qualité que j’ai, et j’ai le plein soutien, certainement, des propriétaires, des joueurs et du personnel ici.”

Quand est le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup?

Il aura lieu à partir de 16h05 dimanche avant le match nul du troisième tour de Chelsea contre Manchester City.