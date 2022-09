Graham Potter Hot Favorite pour remplacer Thomas Tuchel limogé à Chelsea

Le patron de Brighton et Hove Albion, Graham Potter, est le favori pour prendre le relais à Chelsea après le limogeage surprise du manager Thomas Tuchel seulement sept matchs dans la saison.

Potter, l’ancien entraîneur de Swansea City et d’Ostersunds, s’est entretenu mercredi avec la hiérarchie de Stamford Bridge après que Brighton ait autorisé l’homme de 47 ans à les rencontrer, ont rapporté les médias britanniques.

Potter, qui a été présenté comme un futur manager de l’Angleterre, a gagné de nombreux admirateurs pour son style de jeu attrayant et a placé Brighton au quatrième rang du premier tableau de la Premier League malgré un petit budget.

L’Anglais pourrait être en place dès le derby de Chelsea à Fulham samedi, selon des informations.

Tuchel a été limogé mercredi malgré le fait que l’entraîneur allemand ait mené Chelsea à la gloire de la Ligue des champions en 2021 et ait fait face aux retombées de la fin mouvementée du règne de l’ancien propriétaire Roman Abramovich.

Chelsea, acheté par le consortium de Todd Boehly fin mai, a défendu le moment de la décision, qui aurait été convenu avant une défaite choc 1-0 contre le Dinamo Zagreb lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions mardi.

“Alors que le nouveau groupe de propriétaires atteint 100 jours depuis la reprise du club et qu’il poursuit son travail acharné pour faire avancer le club, les nouveaux propriétaires pensent que c’est le bon moment pour effectuer cette transition”, a déclaré Chelsea dans un communiqué.

“Tout manque”

Boehly a suivi le livre de jeu d’Abramovich en agissant rapidement pour licencier les managers après une chute des résultats.

Tuchel repart avec Chelsea sixième de Premier League après six matches, à trois points des quatre premiers.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain, qui a été en charge de Stamford Bridge pendant moins de 20 mois, avait fait une figure frustrée lorsqu’il a admis “tout manque” après la défaite embarrassante de mardi face au Dinamo.

Les rapports ont indiqué que les relations de Tuchel avec ses joueurs s’étaient détériorées et qu’il s’était affronté avec les propriétaires à cause de son refus d’accepter une décision pour la star vétéran de Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Tuchel a remplacé Frank Lampard en janvier 2021, ajoutant immédiatement de l’acier et de la concentration à une équipe sous-performante.

Le joueur de 49 ans a mené Chelsea à son deuxième triomphe en Ligue des champions quatre mois plus tard, avec une victoire 1-0 sur Manchester City à Porto.

Quelques jours plus tard, son contrat a été prolongé de deux ans. Mais Chelsea a traversé des eaux tumultueuses sur et en dehors du terrain la saison dernière.

Abramovich a annoncé qu’il vendait le club en mars, peu de temps avant d’être frappé de sanctions britanniques, le gouvernement le décrivant comme faisant partie du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine.

Malgré les distractions hors du terrain, Tuchel a guidé Chelsea vers les finales de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup, perdant les deux aux tirs au but contre Liverpool, a remporté la Coupe du monde des clubs et a terminé troisième de la Premier League.

Le consortium de Boehly a payé un montant record de 4,25 milliards de livres sterling (4,9 milliards de dollars) pour qu’une franchise sportive rachète Chelsea à Abramovich.

Les nouveaux propriétaires ont soutenu Tuchel lors de la récente fenêtre de transfert, avec plus de 250 millions de livres sterling qui auraient été dépensés pour des joueurs tels que Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella, Wesley Fofana et Pierre-Emerick Aubameyang.

Mais jusqu’à présent, les lourdes dépenses n’ont pas porté leurs fruits, avec des défaites dommageables contre Leeds et Southampton avant un début cauchemardesque de leur campagne en Ligue des champions à Zagreb.

