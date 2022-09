Graham Potter a admis que Chelsea devait “améliorer les petits détails” après que le Red Bull Salzburg ait gâché son premier match en charge avec un égaliseur tardif lors du match nul 1-1 de mercredi en Ligue des champions.

Potter était sur la bonne voie pour des débuts gagnants lorsque Raheem Sterling a donné l’avantage à Chelsea au début de la seconde période à Stamford Bridge.

Mais l’ancien patron de Brighton, qui a remplacé Thomas Tuchel la semaine dernière, a dû se contenter d’un point alors que Noah Okafor a puni une défense bâclée pour égaliser dans les phases finales.

Ce fut une performance largement décevante de Chelsea, soulignant le travail que Potter doit faire pour réparer les défauts de l’équipe coûteusement assemblée laissée par Tuchel.

« C’est toujours irritant quand on encaisse un but. Dans l’ensemble, la performance défensive a été assez bonne, ce ne sont que les petits détails que nous devrons améliorer », a déclaré Potter.

« Nous sommes déçus du résultat. On a marqué un bon but, mais on a un peu perdu en deuxième mi-temps.

Tuchel a été licencié mercredi dernier à la suite de la défaite embarrassante 1-0 de Chelsea contre le Dinamo Zagreb lors de son premier match en Ligue des champions.

Après avoir pris un seul point lors de ses deux premiers matches du Groupe E, Chelsea doit maintenant se battre pour se qualifier pour les huitièmes de finale avec deux matches contre l’AC Milan qui se profilent.

« C’est ce que c’est, nous devons nous dépoussiérer. La personnalité et l’application étaient bonnes, nous nous améliorerons », a déclaré Potter.

“Ça n’a pas été facile pour les garçons. Ils nous ont très bien répondu ces derniers jours. L’attitude a été fantastique. Rien à redire à part le fait que nous n’avons pas pris trois points.

Avec le match de Premier League de dimanche contre Liverpool reporté en raison des prochaines funérailles de la reine Elizabeth II, Potter devra attendre le 1er octobre pour son deuxième match lorsque Chelsea se rendra à Crystal Palace après la pause internationale.

Au moins, cela donnera à Potter le temps de trouver ses marques après sa nomination 24 heures seulement après la sortie de choc de Tuchel – déclenchant ce que l’homme de 47 ans a décrit comme une semaine “tourbillonnante” alors qu’il entame le plus grand défi de sa carrière.

Potter a suscité une large admiration pour son travail impressionnant avec Brighton, qui a remporté son meilleur classement en Premier League la saison dernière lorsque l’Anglais les a menés à la neuvième place.

Mais prospérer avec un budget limité à Brighton ne fournit que peu de préparation aux exigences uniques de la gestion d’un club de l’ambition de Chelsea.

Potter n’avait même jamais assisté à un match de la Ligue des champions avant d’entrer à Stamford Bridge mercredi.

Les mésaventures défensives

Étonnamment utilisé comme arrière gauche dans la formation 3-4-3 de Potter, Sterling a passé une grande partie de son temps plus préoccupé par l’attaque que par la défense.

L’attaquant anglais a vu une volée à bout portant bloquée et la réduction de Marc Cucurella a atteint Mason Mount, dont le tir a dépassé le bord de la surface.

Lors du premier match depuis le limogeage de Tuchel, les supporters de Chelsea, beaucoup choqués par son limogeage impitoyable, ont rendu hommage à l’Allemand à la 21e minute.

Si cette démonstration d’affection avait pu mettre Potter mal à l’aise, il se déplaçait à nouveau maladroitement lorsque Salzbourg a presque pris la tête à la fin de la première mi-temps.

Benjamin Sesko était le dangerman avec un entraînement de 25 verges qui a forcé un arrêt brouillé de Kepa Arrizabalaga.

Les hommes de Potter n’ont pas réussi à rassembler un seul tir cadré dans les 45 premières minutes de son règne.

Mais le tranchant qu’ils ont manqué en première mi-temps a été fourni par Sterling à la 48e minute.

La passe ratissée de Reece James a renvoyé Mount sur le flanc droit et son centre bas a atteint Sterling, qui a enroulé une belle finition dans le coin le plus éloigné juste à l’intérieur de la zone.

Pourtant, le quatrième but de Sterling depuis son transfert de Manchester City à la fin de la saison n’a pas servi de tremplin pour la victoire.

En proie à des mésaventures défensives dans les dernières semaines du règne de Tuchel, Chelsea s’est replié beaucoup trop facilement à la 75e minute.

Avec Sterling hors de position, ils ont gaspillé la possession au milieu de terrain avant que Thiago Silva ne parvienne à dégager le centre de Junior Adamu alors qu’Okafor se convertissait avec une finition basse qui déviait Cesar Azpilicueta.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici