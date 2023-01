Graham Potter et Blues restent en mauvaise forme à l’extérieur après que Serge Aurier a annulé le match d’ouverture de Raheem Sterling lors de l’affrontement du Nouvel An

Nottingham Forest et Chelsea s’affrontent en Premier League cet après-midi du jour de l’An.

Forest a été bien battu par Manchester United mardi, s’inclinant 3-0 à Old Trafford pour ne rester qu’à un point du bas du tableau.

L’équipe de Steve Cooper n’a marqué que 11 buts toute la saison et a encaissé le deuxième plus grand nombre dans l’élite et sera impatiente de riposter en 2023.

Chelsea, qui est huitième du tableau et à six points du quatrième, a battu Bournemouth la dernière fois pour mettre fin à une série de trois défaites.

Les Blues n’ont plus perdu contre Forest depuis une défaite 2-0 en Premiership en janvier 1997.

Le match de Premier League au City Ground débutera à 16h30.

Nottingham Forest XI : Henderson, Aurier, Worrall, Boly, Lodi, Freuler, Yates, Mangala, Gibbs-White, Johnson, Awoniyi.

Chelsea XI : Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella, Jorginho, Zakaria, Mount, Pulisic, Sterling, Havertz.

talkSPORT fournira également des mises à jour de toute l’action tout au long de l’après-midi.

Vous pouvez vous connecter en ligne ICI ou via l’application ICI, ainsi que sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Suivez notre blog de match en direct ci-dessous pour des mises à jour régulières…