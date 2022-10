Graham Potter, Erik ten Haag et FA condamnent les chants homophobes des fans de Manchester United à Stamford Bridge | Nouvelles du football

Graham Potter, Erik ten Haag et la FA ont condamné les chants homophobes entendus par les fans de Manchester United lors du match nul de leur équipe à Chelsea.

Le patron de Chelsea, Potter, a déclaré “il est clair que nous avons encore beaucoup de travail à faire” à la suite des informations faisant état de chants provenant de l’arrière à Stamford Bridge.

Le manager de Chelsea répondait aux questions des journalistes qui avaient entendu les chants lors du match nul 1-1 samedi, lorsque les clubs de Premier League soutenaient la campagne Rainbow Laces en faveur de l’inclusion LBGTQ +.

Le patron de United, Ten Hag, a déclaré “qu’il n’appartient pas aux tribunes” après avoir été interrogé par des journalistes pour son commentaire, tout en condamnant également les abus dirigés contre Raphael Varane alors que le défenseur de United quittait le terrain blessé.

La FA a déclaré dans un communiqué: “Une partie de notre travail dans ce domaine a consisté à fournir aux autorités compétentes des déclarations d’impact des supporters LGBTQ +, détaillant comment les chants de cette nature affectent leur expérience et leur sentiment d’inclusion lors des matchs de football, afin qu’un plus clair la position et la compréhension du chant peuvent être établies.

“Nous nous opposons fermement à toutes les formes de discrimination et nous nous efforçons de faire en sorte que notre jeu soit un environnement sûr pour tous, qui embrasse véritablement la diversité et défie les comportements haineux à la fois sur et en dehors du terrain.

“Nous pensons que le football est le jeu de tout le monde, et nous continuerons à faire de notre mieux pour utiliser notre influence afin de provoquer des changements significatifs afin que notre jeu soit pour tous.”