Graham Potter dit que les critiques du patron de Chelsea “ne savent rien de rien” s’ils pensent qu’il est arrivé au sommet sans jamais être en colère | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que les critiques ne savaient «rien sur rien» s’ils pensaient qu’il était arrivé là où il en était dans sa carrière sans se fâcher.

Le patron des Blues a été interrogé pour la réaction discrète à son équipe qui s’est vu refuser un penalty tardif lors du match nul de Premier League contre West Ham samedi lorsque Tomas Soucek a fait un arrêt de plongée pour gérer le ballon.

Un certain nombre d’anciens professionnels ont été surpris par la réaction réfléchie de Potter à ce qui avait semblé être une décision incendiaire, suggérant que ses joueurs auraient accueilli plus d’émotion de la part de leur entraîneur.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le match nul de Chelsea en Ligue des champions contre le Borussia Dortmund mercredi, Potter a été interrogé sur ce qui le mettait en colère et a répondu: “En dehors de ces questions? Je dois faire attention à ne pas entrer dans une discussion avec les médias.”

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match nul de West Ham contre Chelsea en Premier League



Il a poursuivi: “Bien sûr, je me fâche. Je suis un être humain comme vous. Mais je choisis de me conduire comme je choisis de me conduire à côté.

“Les mêmes médias parlent de moi [needing to be] les plus en colère racontent alors des histoires sur les problèmes des arbitres dans le football de base et ne voient pas le lien.

“C’est une chose émotionnelle. J’ai la responsabilité envers moi-même, Chelsea et le jeu d’agir de la bonne manière pour moi.

“Si vous pensez que vous pouvez commencer une carrière d’entraîneur dans le neuvième niveau du football anglais, dans les comtés du Nord, et arriver à ce point maintenant avec Chelsea en Ligue des champions sans vous mettre en colère ou simplement être gentil, je suggérerais que vous ne le fassiez pas. ne rien savoir sur n’importe quoi.”

Potter parlait alors qu’il se préparait à prendre en charge un match à élimination directe de la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière et a révélé son enthousiasme face au défi à venir.

Il a déclaré: “Absolument, ce serait étrange si je ne l’étais pas parce que c’est la phase à élimination directe de la Ligue des champions, le summum en termes de jeu. C’est un grand test contre une équipe fantastique devant 80 000 personnes, un merveilleuse occasion. Nous attendons tous le match avec impatience.

Graham Potter a plaisanté en disant que c'était un bon arrêt de Tomas Soucek samedi



Chelsea ayant remporté deux de ses 12 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils entrent dans le jeu en mauvaise forme et essaient toujours d’intégrer les nombreuses nouvelles recrues.

“Nous avons l’équipe que nous avons, une équipe de Chelsea qui nous passionne vraiment, mais c’est un défi et il y a du travail à faire. Chaque fois que vous formez un nouveau groupe, il faut du temps pour se comprendre et déterminer ce qui nous motive.”

“La pénalité la plus évidente que vous verrez” Sue Smith sur Football samedi: “Je ne sais pas pourquoi cela n’a pas été donné comme pénalité. La seule chose à laquelle je peux penser est que, alors que le joueur tombe au sol, le joueur pose sa main pour se soutenir. “Mais Soucek tend ouvertement la main pour arrêter le ballon. C’est le penalty le plus évident que vous verrez. Je suis vraiment surpris qu’il n’ait pas été donné.”

Azpilicueta: C’est fou que nous n’ayons pas eu de penalty à West Ham

Pour sa part, Azpilicueta a révélé que s’être vu refuser un penalty à West Ham samedi l’avait mis en colère. Que pensait-il de la réaction de Potter à la décision ?

“La vérité est que j’étais en colère quand je regardais l’iPad sur le banc. C’était une décision folle que nous n’ayons pas reçu de penalty. C’est la vérité. C’était injuste pour nous de ne pas avoir la chance de gagner un penalty.

“Mais j’ai été avec différents managers qui se sont exprimés d’une manière différente mais je ne peux rien ajouter de plus.”

Dermot Gallagher explique et analyse pourquoi il pense que le handball de Tomas Soucek contre Chelsea aurait dû être sanctionné.



Le capitaine de Chelsea a plaisanté en disant que le club n’avait pas encore fait l’initiation au karaoké traditionnel pour leurs nombreuses nouvelles recrues arrivées en janvier – principalement en raison du fait qu’un certain nombre d’entre eux ne sont pas éligibles pour jouer pour le club pour des raisons d’inscription.

Potter a exclu le défenseur Benoit Badiashile, Noni Madueke et David Datro Fofana de son équipe de 25 joueurs en Ligue des champions en raison des règles de l’UEFA stipulant que seuls trois nouveaux joueurs peuvent être ajoutés à la liste entre les phases de groupes et les huitièmes de finale.

“Ce soir était une bonne journée pour le faire, mais nous en avons laissé quelques-uns à Londres !” dit Azpilicueta à propos du moment où les initiations auront lieu.

“On va les laisser pour un match de Premier League. On préfère tout faire en un. La file d’attente est longue !”

Potter: Rien dans la prise de bec Mudryk-Cucurella

Image:

Potter a nié une rupture entre Marc Cucurella et Mykhailo Mudryk





Potter a ajouté qu’il n’y avait aucune vérité dans une prise de bec entre le duo de gauche Mykhailo Mudryk et Marc Cucurella après une activité suspecte sur le compte de médias sociaux du premier.

Le compte Instagram de Mudryk a aimé une image qui représentait Cucurella ignorant délibérément l’ailier ukrainien en faveur d’autres joueurs de Chelsea – mais Potter a mis fin à toute affirmation de troubles.

“Il n’y a aucun problème en termes de quelque chose de sinistre,” dit Potter. “Si quoi que ce soit, ce sont juste des coéquipiers qui essaient de se comprendre, c’est donc un problème assez courant en termes de moment de dépassement.

“West Ham rend difficile pour les hommes larges de se relever. Ce n’est pas un problème, juste la compréhension est le défi, ce qui est assez facile quand on reconnaît le contexte.”