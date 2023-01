Graham Potter déplore la défaite “douloureuse” de Chelsea en FA Cup face à Manchester City alors que la pression monte

Le patron de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que la défaite 4-0 de la FA Cup contre Manchester City était “douloureuse” et il a compris la réaction des supporters alors que l’équipe londonienne a subi une sixième défaite en neuf matchs pour accumuler encore plus de misère pendant le court mandat de l’Anglais.

Chelsea a été hué à la mi-temps lorsqu’ils sont entrés dans la pause 3-0 avant de perdre contre City pour la troisième fois en autant de mois cette saison.

Cette défaite marquait la première fois en 25 ans que Chelsea quittait la FA Cup au troisième tour, alors qu’ils étaient également exclus de la Coupe de la Ligue après avoir perdu contre City en novembre.

«Je pensais que nous étions les deuxièmes meilleurs derrière une très bonne équipe. De toute évidence, nous ne sommes pas dans un grand moment”, a déclaré Potter aux journalistes. “Manchester City a très bien réussi à nous arrêter … mais en même temps, nous avons eu du mal.

«Nous avons dû chasser le ballon contre Man City et nous étions pris entre essayer d’engager plus d’hommes vers l’avant et ne pas être ouverts. La première mi-temps a été douloureuse et difficile pour nous tous.

“Félicitations Man City. Ils méritaient bien sûr de gagner. Nous sommes déçus parce que nous sommes sortis.”

La performance décourageante de Chelsea à l’Etihad Stadium a également incité les supporters itinérants à chanter en faveur de l’ancien manager Thomas Tuchel, qui a été limogé en septembre, ainsi que de l’ancien propriétaire du club, Roman Abramovich.

« Nous ne pouvons rien faire d’autre que mieux faire notre travail et travailler plus dur. Nous comprenons la frustration des supporters. C’est compréhensible et nous le respecterons”, a déclaré Tuchel.

«Notre travail est… de continuer à travailler, de voir la situation telle qu’elle est. Bien sûr, il y a toujours d’autres opinions, de la négativité et des critiques parce que les résultats n’ont pas été positifs. Cela fait partie du travail et du défi.”

Le prochain match de Chelsea est un derby de Premier League londonien à Fulham jeudi. L’équipe de Potter est 10e de la ligue, à 10 points d’une place parmi les quatre premières.

“Nous devons rester ensemble en tant que groupe, nous soutenir mutuellement, et je suis sûr que nous obtiendrons le soutien des supporters lorsque nous verrons de bonnes performances et de bons résultats”, a-t-il conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)