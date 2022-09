Graham Potter prendra en charge Chelsea pour la première fois lors de l’affrontement du groupe E de la Ligue des champions mercredi contre le FC Salzburg à Stamford Bridge, mais après avoir suivi sa première séance d’entraînement et livré son énoncé de mission à sa nouvelle équipe, la réalité brutale du football d’élite est que la plupart des joueurs de Potter auront déjà formé une opinion sur leur nouveau patron avant de jouer à un jeu sous lui.

Le joueur de 47 ans, embauché comme manager la semaine dernière après le limogeage de Thomas Tuchel par le nouveau propriétaire de Chelsea Todd Boehly, est tout aussi susceptible d’avoir fait une impression positive dans le vestiaire que négative. Après tout, dans ses emplois précédents à Brighton, Swansea et au club suédois Ostersunds FK, Potter s’est forgé la réputation d’être l’un des entraîneurs les plus brillants du jeu – un penseur tactique qui construit des équipes qui jouent au football excitant et offensif et qui dépassent les attentes.

Mais alors que sa nomination en tant que manager de Chelsea est sans aucun doute un coup de pouce pour la réputation des entraîneurs anglais – n’oubliez pas qu’aucun manager anglais n’a remporté la Premier League, tandis que Joe Fagan de Liverpool a été le dernier patron anglais à remporter la Coupe d’Europe/Ligue des champions. en 1984 – il y a aussi un certain nombre de drapeaux rouges visibles que Potter doit aborder s’il veut réussir son travail, et il serait naïf de suggérer que le ferme soutien de Boehly lui donne une protection contre les tempêtes à venir. Demandez simplement à David Moyes quelle protection son contrat de six ans à Manchester United offrait lorsque les résultats lui étaient défavorables et qu’il était limogé en un an.

Le premier drapeau rouge est levé au moment où un nouveau manager franchit la porte et rencontre ses joueurs pour la première fois. Le message est crucial et Potter est entré dans un vestiaire rempli de joueurs qui ont remporté des trophées de la Coupe du monde, de la Ligue des champions et de la Premier League. sans pouvoir égaler ce succès lui-même en tant que joueur ou entraîneur, il a déjà affaire à un public sceptique.

Ce qu’il a réalisé à Brighton – 42 victoires en 135 matchs et les garder en Premier League pendant quatre saisons, avec le meilleur résultat du club lors de la 9e dernière campagne – comptera peu à Chelsea car il a affaire à des joueurs qui ont des attentes bien plus grandes que celles avec lesquelles il a travaillé au stade Amex.

Cela peut sembler dur, mais Moyes a eu le même problème lorsqu’il a succédé à Sir Alex Ferguson à Man United, et il a immédiatement soulevé des doutes parmi ses nouveaux joueurs en leur disant qu’il améliorerait l’équipe en rendant l’équipe plus en forme. Les joueurs d’élite veulent toujours s’améliorer et gagner ; Le message de Potter doit pouvoir convaincre le vestiaire qu’il peut amener l’équipe et les joueurs à un nouveau niveau.

Il en va de même pour ses entraîneurs. Moyes est resté fidèle à son équipe d’Everton à United, travaillant avec des entraîneurs qui n’avaient jamais formé une équipe de classe mondiale, et ils n’ont pas été en mesure d’inspirer ou de motiver les joueurs d’Old Trafford. Potter a emmené cinq membres de son équipe de Brighton à Chelsea, dont l’assistant Billy Reid, l’ancien directeur académique de Hamilton, ce qui est une décision audacieuse compte tenu de la profondeur de l’expérience des grands clubs et du talent de son équipe à Chelsea.

Brendan Rodgers a pris en charge Liverpool en 2012 avec une trajectoire de carrière similaire à Potter – ses emplois précédents étaient à Watford, Reading et Swansea City – mais il a réussi là où Moyes a échoué à United parce qu’il a hérité d’un vestiaire qui n’était pas plus habitué à gagner. Au moment de son arrivée, Liverpool n’avait remporté qu’un seul trophée en six ans et l’équipe avait besoin d’une reconstruction. Rodgers n’a pas rencontré le genre de résistance que Moyes a rencontré et que Potter peut également rencontrer avec des joueurs qui, il y a moins de 18 mois, ont remporté la Ligue des champions avec Chelsea.

Rodgers a eu le temps d'apporter des changements à l'équipe et au style de jeu de Liverpool, et il a presque remporté le titre de Premier League en 2014. Jurgen Klopp a clairement amené Liverpool à un niveau différent depuis le remplacement de Rodgers en 2015, mais l'ère Rodgers a été un succès en qu'il a mis Liverpool sur la bonne voie pour gagner à nouveau. Il a également rendu Liverpool meilleur malgré les erreurs commises par les propriétaires du club à l'époque. Fenway Sports Groups a pris possession de Liverpool 18 mois avant l'arrivée de Rodgers et ils apprenaient encore sur le tas, notamment en termes de recrutement de joueurs, lorsque le nouveau manager a été nommé.





Potter a un problème similaire à résoudre à Chelsea. Boehly ne dirige le club que depuis mai et le copropriétaire des LA Dodgers a supervisé une énorme frénésie de dépenses estivales de 271 millions de livres sterling, qui a attiré de grands noms tels que Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, mais a laissé le club sans avant-centre après le départs de Romelu Lukaku et Timo Werner.

Après avoir dépensé autant dans une seule fenêtre, les réglementations du fair-play financier limiteront les dépenses de Chelsea en janvier et l’été prochain, ce qui signifie que Potter devra travailler avec une équipe qui est sans doute déséquilibrée et incontestablement sous-performante au cours des mois à venir. Tous les entraîneurs veulent des joueurs qui peuvent répondre à leurs exigences, et beaucoup aiment les jeunes joueurs qui sont plus susceptibles d’être réceptifs au changement et aux nouvelles méthodes, mais Potter est en grande partie coincé avec ce qu’il a.

Déjà, avec un nouveau propriétaire inexpérimenté et un groupe de joueurs chevronnés aux carrières réussies, Potter a des problèmes de taille à surmonter.

Sous l’ancien propriétaire Roman Abramovich, Chelsea avait tendance à nommer le meilleur ou le plus grand nom disponible en tant que manager. Les joueurs et les fans se sont habitués aux goûts de Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Tuchel à la tête de l’équipe, engageant ainsi le manager de Brighton – un entraîneur avec juste la Coupe de Suède sur son CV – dont la carrière de joueur s’est largement déroulée dans ligues inférieures de l’Angleterre, est un changement clair de cap par les nouveaux propriétaires.

Potter est sans aucun doute un entraîneur talentueux et une étoile montante en gestion, mais ses nouveaux joueurs ne lui laisseront pas le temps de les améliorer. Ils s’attendront à être impressionnés dès le premier jour et il rencontrera la résistance de ceux qui n’adhèrent pas à ses méthodes. C’est la même chose pour n’importe quel manager à n’importe quel niveau, mais dans un club aussi grand que Chelsea, la patience ne vient qu’avec les résultats et Potter ne peut pas perdre de temps lorsqu’il s’agit de remporter des victoires sur le terrain.