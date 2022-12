Graham Potter confirme l’absence de N’Golo Kante jusqu’en mars en raison d’une blessure aux ischio-jambiers

L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter, a confirmé que le milieu de terrain N’Golo Kante, dont le contrat est sur le point d’expirer, sera indisponible jusqu’en mars en raison de problèmes de blessure aux ischio-jambiers.

Potter s’est adressé à la conférence de presse et a déclaré que Kante aurait besoin d’une intervention chirurgicale et s’attend à ce qu’il soit absent jusqu’en mars.

«Ce sera un moment, fin février, début mars. C’était une intervention chirurgicale, donc c’est une période minimale de quatre mois à peu près », a déclaré Potter.

A LIRE AUSSI | Richarlison reçoit le prix “But du tournoi” pour Bicycle Kick contre la Serbie à la FIFA Coupe du monde

Kante est l’un des joueurs les plus cruciaux de Chelsea et Potter a donc déclaré qu’il était très concentré sur la mise en forme de Kante dès que possible et sur son retour sur le terrain.

“Je pense que mon objectif est de l’aider à se remettre en forme le plus tôt possible, tout le monde connaît la qualité qu’il a. Ce n’est pas en cause, mais il s’agit de l’aider à se remettre en forme et à revenir sur le terrain, et j’ai hâte de le revoir jouer au football car nous ne l’avons pas vu. Il a été au top avec nous, avec moi, un gars formidable, heureux autour de la place. En termes de contrat, ce n’est pas à moi de commenter », a ajouté Potter.

L’Anglais a également exprimé son inquiétude concernant d’autres blessures dans le camp de Chelsea, affirmant que la nouvelle recrue Wesley Fofana sera indisponible pendant au moins deux semaines. Outre Kante et Fofana, Ruben Loftus-Cheek, Ben Chilwell, Mateo Kovacic et Hakim Ziyech seront également absents pour le premier match de Premier League.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-23: Lallianzuala Chhangte, Greg Stewart sur la marque alors que Mumbai City bat le Chennaiyin FC 2-1

«Wesley vient d’avoir un petit revers qui peut parfois arriver à la toute dernière étape de la cure de désintoxication. Ce sera quelques semaines, donc il ne sera pas disponible pour le match. De toute évidence, Armando est une grosse perte en termes de temps d’absence. Reece est de retour et a terminé 65 minutes dans la semaine, toujours sans Ruben, toujours sans Ben Chilwell, évidemment Kante. Mendy a passé quelques jours à s’entraîner avec nous », a déclaré Potter.

Chelsea entrera sur le terrain en Premier League le 27 décembre lorsqu’il s’affrontera à Bournemouth. De plus, ils joueront à Nottingham Forest le 1er janvier.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici