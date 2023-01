Graham Potter confiant du soutien des propriétaires de Chelsea malgré la crise

Graham Potter dit qu’il a le “plein soutien” des propriétaires et des joueurs de Chelsea alors qu’il tente de redresser la situation du club après un début de mandat décevant.

L’équipe de Potter n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs de Premier League, glissant vers une défaite 1-0 à domicile contre Manchester City à Stamford Bridge jeudi.

Les spéculations grandissent sur l’avenir de l’ancien patron de Brighton, qui a pris ses fonctions à Chelsea en septembre, mais il a déclaré qu’il n’avait besoin de la validation de personne en dehors du club.

“Les propriétaires sont des milliardaires, donc ils sont assez intelligents”, a-t-il déclaré. “Plus intelligents que moi, c’est sûr. Ils comprennent donc les défis que nous avons et la direction dans laquelle nous voulons aller. Je suis ici depuis quatre mois et cinq, six semaines ont été perdues pour le football international.

«Je pense que Pep (Guardiola) était (à Manchester City) un an avant de gagner quoi que ce soit, puis évidemment Mikel (Arteta) et Jurgen (Klopp) ont pris un peu de temps. Mais évidemment, c’est peut-être différent pour moi, pour une raison quelconque. Mais je ne mets pas de délai dessus. Je connais la responsabilité que nous avons ici.

“Mais je sais aussi que je suis capable, et je connais la qualité que j’ai et j’ai le soutien total des propriétaires, des joueurs et du personnel ici.”

Chelsea affrontera à nouveau City dimanche, cette fois à l’Etihad au troisième tour de la FA Cup.

Raheem Sterling et Christian Pulisic ont tous deux été contraints de quitter le terrain jeudi, ajoutant à un cauchemar de blessure que Potter a résumé en disant : “Je n’ai jamais rien vécu de tel.”

La paire pourrait être ajoutée à une liste croissante qui comprend N’Golo Kante, Reece James, Wesley Fofana, Mason Mount, Ben Chilwell, Armando Broja, Ruben Loftus-Cheek et Edouard Mendy.

Le patron des Blues a déclaré qu’il était injuste de le juger sur une saison perturbée par une crise de blessures et la Coupe du monde.

“Je ne suis pas assis ici (comme) un égoïste qui a toutes les réponses et obtient tout ce qu’il faut”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, ce n’est pas le cas. Mais en même temps, nous sommes confrontés à des défis, il y a des marges en Premier League qui sont difficiles.

“Nous avons eu une transition massive – les problèmes de blessures ne facilitent pas la stabilité.”

