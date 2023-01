Graham Potter a besoin de temps à Chelsea mais Pierre-Emerick Aubameyang semble fini là-bas, dit Paul Merson | Nouvelles du football

Paul Merson a exhorté Chelsea à donner plus de temps à Graham Potter, mais estime que le remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang après sa première introduction contre Manchester City montre que les jours de l’attaquant au club sont comptés.

La position de Potter fait l’objet d’un examen minutieux après que les fans aient exprimé leur frustration à la suite de la défaite 4-0 de dimanche contre Manchester City en FA Cup, trois jours seulement après avoir subi une quatrième défaite en Premier League en six matchs contre le même adversaire.

Dans sa dernière chronique pour Sports du cielMerson explique pourquoi Potter, qui a succédé à Thomas Tuchel en septembre, a besoin de plus de temps pour redresser la situation du club – mais affirme que le sous-substitution d’Aubameyang à Stamford Bridge la semaine dernière marque un point de non-retour pour l’ancien attaquant d’Arsenal.

Après que certains fans de Chelsea aient pu être entendus exprimer leur frustration envers Graham Potter en chantant des chants de Thomas Tuchel au stade Etihad, Pep Guardiola a insisté sur le fait que Todd Boehly devrait donner du temps à l’entraîneur-chef de Chelsea.



“Il n’est pas devenu un mauvais manager du jour au lendemain”

Je pense que Potter n’a pas eu de chance, si je suis honnête.

La façon dont ils jouent, avec trois arrières, le plus important est d’avoir deux bons ailiers, mais Reece James et Ben Chilwell sont blessés et ils ont également été rattrapés sans avant-centre.

J’espère qu’il aura du temps parce que je ne crois pas qu’il soit devenu un mauvais manager du jour au lendemain.

C’est difficile parce qu’il a eu tellement de blessures, mais le problème quand vous avez des ennuis, c’est que chaque match est suivi d’un match difficile.

Vous réclamez une forêt à la maison – sans manquer de respect à Forest – mais ils ne viennent tout simplement pas. Au lieu de cela, vous obtenez Man City deux fois.

Je pense qu’il a été malheureux à la fois avec les blessures et les rencontres. Se heurter à Man City deux fois alors que vous êtes sous pression et que vous n’avez pas une équipe complète, vous allez toujours y être confronté.

Il place des jeunes et certains d’entre eux ont bien réussi, mais c’est une situation difficile.

Il y a beaucoup de travail à faire dans l’effectif, notamment en attaque.

Clinton Morrison dit que la pression monte sur l’entraîneur-chef de Chelsea Graham Potter en raison des attentes élevées du club



Ils ont dépensé beaucoup d’argent pour les défenseurs, mais vous ne gagnerez quelque chose que si vous pouvez marquer un but.

Je me creuse la tête pour savoir qui est là-bas. Il n’y a qu’un seul attaquant et c’est Harry Kane, mais je ne pense pas qu’il voudrait aller à Chelsea et je ne pense pas que Tottenham le vendrait à Chelsea.

Mais vous faites le tour du monde et il n’y a pas d’avant-centre évident pour eux nulle part. C’est un gros problème pour eux.

Je m’inquiète pour Potter que les fans chantent le nom de Thomas Tuchel parce qu’en fin de compte, ce sont les fans qui vous virent.

Le dernier manager auquel je peux penser qui a été limogé lorsque les fans chantaient son nom derrière le but était Alan Pardew il y a des années quand il était à Southampton.

Ils venaient de battre Bristol Rovers 4-0 mais il a été limogé le lendemain. Cela n’arrive plus maintenant. Les fans ont beaucoup plus d’emprise et il ne fait aucun doute que beaucoup de fans de Chelsea se retournent contre Potter.

“Je pense qu’Aubameyang a fini”

Pierre-Emerick Aubameyang a été retiré après avoir été remplaçant lors du premier match contre Man City et je pense qu’il va maintenant passer à autre chose. Je pense qu’ils vont couper leurs ponts avec lui.

Dès que vous submergez un joueur dans la trentaine, je pense que c’est probablement la fin.

Peut-être que vous pouvez vous en sortir avec un joueur plus jeune, mais dans le football, c’est l’une de ces règles non écrites. C’est à ne pas faire.

Mais Potter l’a fait avec lui à 33 ans et, pour moi, je pense qu’il a fini.

Image:

Pierre-Emerick Aubameyang a été retiré après avoir été remplaçant lors de la défaite 1-0 contre Manchester City à Stamford Bridge





C’est un exemple de la raison pour laquelle le recrutement est un si gros problème pour Chelsea.

Ils ont déjà amené quelques joueurs et il semble qu’ils vont tenter leur chance dans la fenêtre de transfert. Ils doivent. Les quatre premiers semblent très loin en ce moment, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Mais si vous faites cette affaire de janvier et que, tout d’un coup, Potter s’en va une semaine ou deux plus tard, alors un autre manager viendra et dira : “Eh bien, je ne l’aime pas, je ne voulais pas de lui.”

C’est ce qui s’est passé avec Aubameyang. Potter ne voulait pas de lui, mais s’il est maintenant limogé et que quelqu’un d’autre entre, ils diront: “Eh bien, je ne veux pas de ce demi-centre ou de ce demi-centre.”

Ensuite, c’est comme si vous tourniez à nouveau en rond.

C’est pourquoi Potter doit avoir plus de temps à mon avis.