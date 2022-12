Graham Norton révèle un nouveau projet passionnant loin d’une émission de chat à succès

GRAHAM Norton a révélé un nouveau projet passionnant loin de son émission de chat à succès.

L’homme de 59 ans a dirigé son émission à succès BBC One depuis 2010 et a également son émission Virgin Radio tous les week-ends ainsi que ses romans de fiction à succès.

Rex

Alamy

Bianca Del Rio se produira au Graham’s Variety Show à l’O2 de Londres en mars de l’année prochaine[/caption]

Mais l’année prochaine, Graham ajoutera un autre projet à sa vie bien remplie, puisqu’il animera le Graham Norton Variety Show qui aura lieu à l’O2 Arena de Londres.

L’événement fera partie de l’événement comique Juste pour rire de quatre jours et verra Graham inviter certaines des plus grandes stars de la comédie stand-up, de la musique et du drag à se joindre à lui pour une nuit de divertissement, de rires et de surprises.

En tête d’affiche, Bianca Del Rio, drag queen américaine, comédienne, actrice, costumière et gagnante de la sixième série de RuPaul’s Drag Race.

Elle sera rejointe par le comédien et star de Strictly Come Dancing Jayde Adams ainsi que par le vainqueur de la quatrième série de Drag Race UK, Danny Beard.

En savoir plus sur Graham Norton ‘REFROIDISSEMENT’ Graham Norton nomme et fait honte à son pire invité de tous les temps – vous ne serez peut-être pas surpris ATTACHER LE NORD Graham Norton de Virgin Radio épouse son partenaire lors d’un énorme mariage irlandais

D’autres stars seront ajoutées à la programmation de l’émission Graham Norton Variety dans les semaines à venir.

Graham a déclaré: «J’ai hâte de faire partie de cet incroyable événement comique.

“Je peux garantir aux gens une soirée de grands noms et des rires encore plus grands, Londres en 2023 est devenue beaucoup plus drôle !!”

Le spectacle de Graham fait partie d’une liste épique de talents comiques venant à l’O2 pour l’événement de quatre jours en mars.

Également à l’affiche Katherine Ryan and Friends avec Darren Harriott et Kerry Godliman, ainsi que Shaparak Khorsandi, The Horne Section et Aisling Bea and Friends avec Nish Kumar, Suzi Ruffell et Nabil Abdulrashid.

Les cinéphiles seront également gâtés car le Hollywood A-Lister Ryan Reynolds sera présent pour son chat “Maximum Effort”, qui sera animé par Rob Delaney.

Just for Laughs LONDON aura lieu entre le 2 et le 5 mars 2023 inclus à l’O2 Arena. De nombreux spectacles sont en vente dès maintenant avec des billets disponibles sur www.jfllondon.com. D’autres ajouts au festival seront annoncés en temps voulu.