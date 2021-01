Graham Norton plaisante sur le fait qu’il a quitté BBC Radio 2 car il en avait assez de monter les escaliers du studio

Graham Norton a révélé pourquoi il avait quitté BBC Radio 2 pour Virgin.

Le chat et l’animateur de radio, 57 ans, ont annoncé en novembre qu’il quittait son émission après 10 ans, mais qu’il continuerait à travailler avec la BBC sur un certain nombre d’autres projets.

Il s’agit notamment du Graham Norton Show, son émission de chat à succès qui accueille les plus grandes célébrités du monde.

Il se dirige maintenant vers Virgin Radio et fera ses débuts samedi et dimanche ce week-end.

S’ouvrant sur Times Radio sur les raisons de son départ sur Times Radio, Graham a déclaré à Mariella Frostrup: « Je faisais l’émission depuis dix ans, elle est devenue aussi grande qu’elle allait l’être et le faire en lock-out avait pris beaucoup de la joie – et vous avez dû monter six volées d’escaliers jusqu’au studio …







(Image: Getty Images pour BFI)



« C’était en partie l’excitation de faire un spectacle tout au long du week-end, le samedi et le dimanche. C’était aussi le sentiment d’avoir mon âge et que quelqu’un me voulait. »

Et taquinant ce qui va arriver ce week-end, Graham a ajouté: «Le spectacle sera très proche de ce que je faisais déjà, c’est-à-dire juste moi qui joue de la musique et me promène avec mes anciens amis.

« Maria McErlane sera là et j’espère que nous aurons une interaction avec les auditeurs et des commentaires de leur part. »







(Image: NurPhoto via Getty Images)



Graham a déclaré en novembre: « De toute évidence, je suis triste de m’éloigner de mon émission de Radio 2. Je vais manquer de faire partie de la famille Wogan House, ainsi que les auditeurs et leur vie.

«Je tiens à remercier mon producteur Malcolm Prince et toutes les équipes avec lesquelles j’ai travaillé pendant une bonne décennie de radio.

« Heureusement avec l’émission de chat, l’Eurovision et la course de dragsters, la BBC continue d’être ma maison de télévision idéale. »









Graham rejoindra RuPaul pour la deuxième saison de Drag Race UK, aux côtés d’Alan Carr et de la nouvelle venue Gemma Collins.

On pense que Gemma participe à l’épisode Snatch Game de l’émission.

* Écoutez le Graham Norton Show tous les samedis et dimanches de 9h30 à 12h30 sur Virgin Radio. Vous pouvez écouter l’émission sans publicité sur DAB, en ligne, via l’application gratuite Virgin Radio ou sur votre haut-parleur intelligent.