Graham Norton fait revivre un jeu télévisé emblématique après 22 ans alors qu’il se dirige vers ITV

Le jeu télévisé CLASSIC Wheel of Fortune est relancé par ITV1 avec l’animateur de l’émission de chat Graham Norton en tant que présentateur.

L’animateur de The Graham Norton Show de BBC1 et Virgin Radio DJ le ramèneront sur nos écrans après 22 ans d’absence.

Courrier du dimanche

L’importation américaine a été diffusée pour la première fois au Royaume-Uni en 1988 et a contribué à lancer la carrière de grands noms, notamment l’animatrice de Changing Rooms Carol Smilie et la star de The Chase Bradley Walsh.

Un initié de la télévision a déclaré: «Ramener ce jeu télévisé était une évidence pour ITV car il a connu une si longue durée et s’est avéré extrêmement populaire.

« Ce qui importait pour ITV était de trouver la bonne personne car ils estimaient qu’il avait besoin de quelqu’un qui était aussi important que le programme lui-même. Et à Graham, c’est exactement ce qu’ils ont.

Wheel of Fortune voit les concurrents résoudre un puzzle de mots, qui a été traditionnellement révélé par une assistante qui comprenait Carol, Jenny Powell et l’ex-petite amie de Simon Cowell, Terri Seymour.

Chaque lettre devinée juste leur rapportait une somme d’argent, qui était décidée par la rotation d’une roue de carnaval géante, qui était supervisée par l’hôte qui comprenait Bradley, John Leslie et Nicky Cambell.

Il y a trois ans, ITV a créé un pilote pour un redémarrage de la présentatrice de This Morning Alison Hammond à la barre, mais l’année dernière, il a été confirmé qu’elle n’assumerait pas le rôle de façon permanente.

Hier, ITV a révélé que Graham animerait la série en huit épisodes qui sera diffusée en 2024 avec deux émissions spéciales sur les célébrités.

Il a déclaré: «Je suis plus que ravi de présenter une émission américaine aussi emblématique à un nouveau public britannique. Mon tout premier travail à la télévision était un jeu télévisé sur ITV, donc j’ai l’impression de boucler la boucle. Vous pourriez même l’appeler une roue !

En 1996, Graham a co-animé l’émission de quiz ITV de fin de soirée Carnal Knowledge avec l’actrice comique Maria McErlane, qui est surtout connue pour être amie avec Nigella Lawson et la narratrice d’Eurotrash de Channel 4.

Cette décision intervient après qu’ITV a également confirmé qu’elle était en train de refaire l’émission américaine à succès Jeopardy! avec Stephen Fry comme animateur.