Graham Norton face à une nouvelle comédie scandaleuse des créateurs de Gogglebox

GRAHAM Norton est sur le point de présenter une nouvelle série comique scandaleuse des créateurs de Gogglebox.

Le présentateur lauréat du National Television Award est sur le point de présenter LOL: Last One Laughing Ireland.

Getty

Graham Norton devrait présenter une nouvelle série comique en six épisodes pour Amazon Prime[/caption] Première vidéo

10 concurrents comiques irlandais se réunissent pour essayer de se faire rire sans même sourire eux-mêmes[/caption]

Graham, 60 ans, sera le visage du nouveau spectacle qui mettra en vedette 10 concurrents comiques irlandais alors qu’ils se réunissent pour tenter de se faire rire.

Ils essaieront d’utiliser tous les outils de la boîte à comédie pour faire rire leurs concurrents, mais ils ne peuvent même pas sourire eux-mêmes.

Il est également prévu de présenter une série de camées de célébrités dans une émission qui promet de faire rire les téléspectateurs à haute voix.

Les concurrents annoncés sont Aisling Bea, Amy Huberman, Catherine Bohart, David McSavage, Deirdre O’Kane, Emma Doran, Jason Byrne, Martin Angolo, Paul Tylak et Tony Cantwell.

Le format LOL: Last One Laughing est devenu un succès du jour au lendemain dans le monde entier.

C’est devenu le titre le plus regardé de tous les temps sur Prime Video dans des pays comme l’Italie, la France et l’Allemagne.

D’autres pays ont leur propre édition locale de la série, notamment le Mexique, l’Inde et le Canada, avec l’actrice A-List Rebel Wilson ayant animé l’édition australienne de l’émission.

Animateur du talk-show de fin de soirée, The Daily Show, Trevor Noah rejoint la liste des noms de stars alors qu’il passera sur les écrans de l’édition sud-africaine.

Il sera produit sous la bannière Kite Entertainment par les producteurs de Gogglebox Darren Smith et David Noble et a été réalisé par Danny Tate qui a déjà travaillé sur The Circle.

Graham est surtout connu pour avoir animé son talk-show éponyme depuis 2007 et est cinq fois lauréat des BAFTA.

Il présente également les samedis et dimanches sur Virgin Radio UK et a été commentateur télévisé de la BBC pour le concours Eurovision de la chanson.

Le présentateur est également juge régulier de l’édition britannique de RuPaul’s Drag Race aux côtés de Michelle Visage, 54 ans, et Alan Carr, 46 ans.

Sa nouvelle série humoristique originale en six parties pour Prime Video en Irlande sera lancée en 2024.

Pennsylvanie

La star est un visage régulier à la télévision et à la radio et il est sur le point de se lancer dans un nouveau projet[/caption] Rex BBC/Monde des merveilles/Guy Levy

Il apparaît également en tant que juge régulier sur RuPaul’s Drag Race UK[/caption]