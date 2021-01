Graham Norton dit que les célébrités qui évitent les impôts devraient être considérées comme des parias comme les buveurs d’alcool.

Dans une interview à la radio américaine, l’animateur de chat a attaqué des multimillionnaires accusés de ne pas tousser.

Interrogé sur le comédien Jimmy Carr, Norton a déclaré: «Il fut un temps où la conduite en état d’ébriété était en quelque sorte socialement acceptable.

«Les gens ont laissé les dîners ivres [and would say] «Oh, je conduis, je vais bien».

«Maintenant, si quelqu’un faisait ça, je pense que les gens diraient: ‘S’il vous plaît ne le faites pas… c’est une mauvaise idée, vous pourriez tuer quelqu’un’.







(Image: PA)



« J’espère que nous arriverons à un stade où l’évasion fiscale est la même chose. »

En 2012, Carr a déclaré avoir commis «une terrible erreur de jugement» en utilisant un stratagème d’évasion fiscale appelé K2.

C’était légal et entièrement divulgué à HMRC.

Mais l’utilisation du stratagème par la bande dessinée a déclenché une réaction brutale – le premier ministre de l’époque, David Cameron, l’appelant «moralement faux».

Dans sa conversation radio, Norton a dit que si nous contribuions tous à ce que nous voulions, ce serait un «monde plus agréable».

Il a ajouté: «Si tout le monde paie ses impôts, il y a de belles routes, les quartiers sont plus sûrs, les enfants sont bien éduqués.»







(Image: PA)



Norton a également déclaré que l’hébergement de son émission de discussion sur la BBC pendant le verrouillage était un défi – principalement à cause des appels Web Zoom.

«Quand nous avons commencé en mars, c’était terrible», a-t-il admis. «Mais nous nous y sommes habitués.»

Norton a fait ses débuts à Virgin Radio hier après un changement très médiatisé du Beeb.

Il a quitté Radio 2 en décembre.