Graham Norton estime que Phillip Schofield a un « petit ami secret » caché quelque part.

Le présentateur de This Morning, 58 ans, est devenu gay il y a 10 mois et a récemment quitté la maison qu’il partageait avec sa femme Stephanie Lowe et leurs filles Molly et Ruby.

Après avoir emménagé dans sa nouvelle garçonnière, l’animateur de l’émission de discussion Graham a partagé ses réflexions sur l’état de la relation de Phillip.

L’homme de 57 ans a déclaré sur le podcast How To Wow de Virgin Radio de Chris Evans: « J’imagine que Pip a un petit ami secret qui a échappé quelque part. J’en suis sûr. Je ne sais pas Pip. Je ne sais pas pourquoi Je l’appelle Pip.







(Image: Getty)



«Je me souviens de ce que c’était que de garder ce secret quand j’étais enfant. Garder ce secret pendant 30, 40 ans, ce que ça te fait. C’est tellement étrange.

Phillip a expliqué qu’il ne vivait pas dans le placard depuis des années et qu’il n’avait réalisé que récemment qu’il était gay.

Il a dit qu’il n’aurait pas épousé Stéphanie il y a toutes ces années s’il savait alors ce qu’il sait maintenant.

Mais Graham pense que Phillip a décidé de sortir parce que « les gens avaient besoin de savoir ».

Parlant de sa propre expérience de coming out, Graham a ajouté: « Il n’y a pas de règles dans ce domaine.









«Quand je ne savais pas, je ne savais pas, parce que je ne savais pas ce que c’était. Je n’étais pas au courant de la sexualité ou du spectre de la sexualité, je ne comprenais pas que vous pouviez être attiré par différentes personnes.

«Mais j’imagine qu’en vieillissant, tu as plus de vocabulaire pour tout ça, donc tu devrais être capable de nommer les choses. Mais il n’y a pas de règles.

« Il n’y a pas de bon moment pour sortir. Je pense que les gens parlent de sortir comme une chose très simpliste. Je suis sorti maintenant. Et vous ne le faites pas. Vous devez constamment sortir. »







(Image: S Meddle / ITV / REX)



Il a poursuivi: « Je suis un peu aussi gay que vous pouvez l’être et même maintenant, je serai à l’arrière d’un taxi et le chauffeur de taxi fera un commentaire sur la première journée ensoleillée et les femmes portant des robes fragiles ou jupes courtes ou bas ou quelque chose.

«Et en tant qu’homosexuel à l’arrière du taxi, vous devez prendre une décision – est-ce que je vais aller voir cet homme ou est-ce que je vais hocher la tête et sourire en espérant que la conversation change.

«Vous devez constamment prendre cette décision, est-ce que je sors voir mon facteur? A-t-il besoin de savoir?

« C’est sur la base du besoin de savoir. Et je suppose que Phillip Schofield est arrivé à un point où il a estimé que les gens avaient besoin de savoir. »

Le miroir a contacté les représentants de Phillip pour commentaires.