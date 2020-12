Graham Norton a révélé que le chanteur Barry Manilow lui avait dit qu’il était gay pendant le dîner des mois avant de sortir publiquement – et il devait faire semblant d’être surpris.

Lorsque le chanteur de Copacabana s’est confié à lui, Norton admet qu’il était « très difficile » de choisir une expression faciale pour réagir car il avait longtemps présumé qu’il était de toute façon gay.

Le présentateur de 57 ans a déclaré qu’il pensait qu’il était « insensé » que Manilow, maintenant âgé de 77 ans, ait attendu si longtemps pour devenir public.

S’exprimant sur le podcast How To Wow, Norton a déclaré: «J’étais si heureux d’être sorti avant d’avoir un profil public, car je pense que cela doit être une chose tellement étrange d’avoir à décider.

«Je me souviens que j’ai dîné avec Barry Manilow, et il est venu me voir au dîner.

« Il est très difficile de choisir une expression faciale pour cette nouvelle, parce que vous ne voulez pas être impoli et aller » duh « .







(Image: BBC)



«Je sens que je peux en parler, car il est sorti maintenant – il est publiquement gay.

« Mais pendant des années, il ne l’a pas été. Sa vie privée était très privée. Il m’a en quelque sorte pris dans sa confiance.

« Pour moi, c’est un peu insensé: que Barry Manilow a toujours ces conflits dans sa tête sur » ce que vont penser mes fans? «

« Vraisemblablement, il y a des fans qui ont été choqués, je ne sais pas.

« Les gens pensaient que Liberace allait jusqu’au bout, alors qui sait. »

Manilow est sorti en avril 2017, révélant qu’il avait épousé son manager Garry Kief en 2014.







(Image: Getty Images pour Celebrity Fight)



Norton – de son vrai nom Graham Walker – a déclaré qu’il avait déménagé à Londres, où il avait étudié à la Central School of Speech and Drama, pour « déménager là où les gays étaient » après sa stricte éducation protestante en Irlande.

Il a dit: «Je suis sorti dans un monde qui acceptait immédiatement.

« [American comedian] Sam Kinison avait l’habitude de faire cette routine sur la famine.

«C’était un vrai comique, un cri de colère … il criait.







(Image: PA)



«Il ferait cette routine sur la famine, et il irait« déménager là où se trouve la nourriture. Vous vivez dans un désert, déménagez là où se trouve la nourriture ».

«Alors j’ai déménagé là où étaient les gays, car à Londres, il y en avait beaucoup.

C’était un monde gay prêt à l’emploi. «

Norton a remporté cinq BAFTA TV Awards pour The Graham Norton Show, qui a succédé à Friday Night avec Jonathan Ross sur BBC One en 2010.