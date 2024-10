Graham Nash explique pourquoi Stills, Nash & Young « ne joueront plus jamais »

Stills, fans de Nash & Young, préparez-vous à un océan de tristesse.

Graham Nash, 82 ans, a révélé que Stills, Nash & Young « ne joueront plus jamais » en tant que groupe – et il attribue la raison à la mort de David Crosby.

« Il n’y a pas de cœur là-bas », a déclaré Nash Pierre roulante dans une interview publiée mercredi. « David était au centre de tout cela, aussi fou soit-il. Et mon Dieu, il était fou. Mais il était le cœur de ce groupe. Et c’est pourquoi je pense que si Stephen, Neil et moi jouions un jour ensemble, Crosby manquerait aux gens. Crosby nous manquerait. Ce serait juste une scène beaucoup plus froide.

(de gauche à droite) Graham Nash, Stephen Stills, Neil Young, David Crosby) en 2006. J. Scott Wynn

Graham Nash et David Crosby en 2011. Eugène Gologursky

La relation entre Nash et Crosby était parfois mouvementée ; cependant, ils sont restés en contact jusqu’au décès de David en janvier 2023 à 81 ans, après une « longue maladie », sa femme, Jan. déclaration à Variety lu à l’époque.

Dans son interview, Nash a rappelé le bon vieux temps.

« Il me manque vraiment », a partagé le chanteur avec Rolling Stone. «Il me manque chaque jour davantage parce que la vie est faite de choix, et je choisis seulement de me souvenir des bons moments que David et moi avons passés, de la bonne musique que nous avons faite ensemble. Quand j’essaie de penser aux mauvaises choses qui se sont produites, je ne veux pas faire ça. J’ai fait le choix de ne me souvenir que des bonnes choses.

Graham Nash et David Crosby. EPA

(De gauche à droite) sont Graham Nash, Stephen Stills, David Crosby et Jay Leno. REUTERS

Nash pensait également que le groupe se serait réconcilié si Crosby n’était pas décédé, révélant qu’ils étaient en pourparlers jusqu’à ce qu’il tombe malade.

« Oui, cela ne fait aucun doute », a-t-il répondu lorsqu’on l’a interrogé sur d’éventuelles retrouvailles. «Nous envoyions des e-mails et il m’a envoyé un message vocal, puis j’ai organisé une réunion FaceTime avec lui parce que je voulais que nous puissions nous regarder lorsque nous parlions. Et puis il a eu Covid. Je ne me sentais pas très bien et nous avons raté ce rendez-vous. Et quelques jours plus tard, il est décédé.

La dernière performance ensemble de Crosby, Stills, Nash & Young en tant que groupe complet remonte à décembre 2015. Stills et Young ont continué à se produire en duo et ont récemment été les têtes d’affiche du deuxième concert caritatif Harvest Moon le 5 octobre à Lake Hughes, en Californie.

Le groupe lors du concert de la tournée ‘CSNY2K’ le dimanche 26 mars 2000. PA

Le groupe est passé de trois membres, Crosby, Stills et Nash, à quatre en 1969 lorsqu’ils ont ajouté l’auteur-compositeur-interprète Neil Young. Leur album le plus vendu, Déjà Vu, est sorti l’année suivante, se vendant à plus de huit millions d’exemplaires avec des succès comme « Woodstock », « Teach Your Children » et « Our House ».

Le groupe s’est séparé dans les années 70 en raison d’un mélange d’ego conflictuels, de tensions et de drogues, mais a continué à jouer ensemble au hasard au fil des années.

Nash est le seul membre original du groupe à interpréter régulièrement les chansons de Crosby, Stills, Nash & Young. Bien que les fans ne reverront probablement jamais le trio restant sur scène ensemble, Nash a clairement indiqué qu’il aimait toujours se balancer.

Graham Nash et David Crosby. AFP/Getty Images

Le groupe en 2000. PA

«Je veux que mon public sache deux choses. Premièrement, je veux être là pour faire de la musique pour eux. Je ne vais pas l’appeler », a-t-il partagé. « Je ne vais pas le faire à moitié. Deuxièmement, je vais chanter les mêmes chansons que j’ai chantées un million de fois avec la même passion que celle que j’avais lorsque je les ai écrites. Et je crois que je le dois à mon public.

À la mort de Crosby, Nash lui a rendu hommage sur Instagram, affirmant qu’il « était intrépide dans la vie et dans la musique ».

« Je sais que les gens ont tendance à se concentrer sur la volatilité de notre relation, mais ce qui a toujours compté pour David et moi plus que tout, c’est la pure joie de la musique que nous avons créée ensemble, le son que nous avons découvert ensemble et le profonde amitié que nous avons partagée pendant toutes ces longues années », il a écrit.

« Il a exprimé son esprit, son cœur et sa passion à travers sa belle musique et laisse un héritage incroyable. »