Graham Mertz débute pour la Floride avec l’intention d’utiliser DJ Lagway

GAINESVILLE, Floride – Graham Mertz a débuté au poste de quart-arrière samedi pour la Floride contre Texas A&M, mais un plan est en place pour le freshman DJ Lagway.

L’entraîneur de la Floride, Billy Napier, avait déclaré à ESPN que Mertz serait le premier quart-arrière sur le terrain et que Lagway jouerait des possessions spécifiques à chaque mi-temps et certains jeux tout au long des possessions.

« Les deux joueurs joueront. Ils ont une excellente relation », a déclaré Napier. « Le staff et l’équipe ont confiance en eux. Ils ont tous deux été impressionnants cette semaine. C’est positif pour notre équipe dans son ensemble. »

Mertz, un étudiant de dernière année en redshirt, a manqué le match de la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale subie lors de la défaite à domicile 41-17 contre Miami en ouverture de la saison. Lagway a remplacé Mertz et a réussi 456 yards et trois touchdowns lors d’une victoire 45-7 contre l’adversaire de la FCS Samford. Lagway a battu le record de l’école pour les yards de passe en un match par un étudiant de première année, dépassant les 268 de Chris Leak contre Kentucky en 2003.

Napier avait déclaré toute la semaine que la Floride prévoyait d’utiliser à la fois Mertz et Lagway et qu’ils « nous rendraient plus difficiles à défendre ».

Lagway, qui mesure 1,90 m et pèse 112 kg, était le meilleur espoir de quart-arrière selon ESPN dans la classe de signatures de 2024. Ses débuts réussis en tant que titulaire la semaine dernière, bien que contre un adversaire moins important, n’ont fait qu’intensifier le débat sur le quart-arrière de la Floride.

Mertz a terminé avec 91 yards de passe, aucun touchdown et une interception contre Miami, sa pire performance statistique depuis son transfert du Wisconsin à Florida. Florida a eu du mal à bloquer Miami, et Mertz a été sacké trois fois. Montrell Johnson a réussi un touchdown de 71 yards au deuxième quart-temps. À part cela, les Gators n’ont réussi que 190 yards en attaque totale.

Mertz a connu la meilleure saison de sa carrière la saison dernière avec les Gators, avec des records en termes de passes complétées (261), de yards à la passe (2 903), de touchdowns (20) et de pourcentage de passes complétées (72,9). Il n’a également lancé que trois interceptions en 358 tentatives de passes.

Napier, qui en est à sa troisième saison, verrait la pression monter si les Gators perdaient un autre match à domicile aussi tôt dans la saison. Ils ont un bilan de 6-10 dans les matchs de la SEC sous sa surveillance avec deux saisons perdantes consécutives. La Floride a connu trois saisons perdantes consécutives au total depuis la dernière année de Dan Mullen en 2021.

Napier a déclaré cet été que c’était la meilleure équipe qu’il ait eue depuis son arrivée en Floride, qui fait face au calendrier peut-être le plus difficile du pays. Après le match contre Texas A&M, la Floride se rendra à Mississippi State et rentrera à la maison pour affronter UCF. Les Gators clôtureront ensuite la saison avec cinq de leurs sept derniers matchs contre des équipes classées au niveau national – dont quatre adversaires du top 10 – et trois de ces matchs se dérouleront à l’extérieur.