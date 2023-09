Graham: le quintessentiel Josh Allen joue absent, le QB star des Bills ne joue pas comme annoncé

EAST RUTHERFORD, NJ — Lorsque les Bills de Buffalo se sont présentés pour les entraînements hors saison il y a sept mois, Josh Allen a déclaré qu’il n’avait « jamais été aussi concentré ou enfermé » sur le football.

Maintenant, je ne dis pas qu’Allen était hypocrite. Et je ne l’accuse pas d’être trop distrait. Et je ne lui reprocherai certainement pas d’apprécier sa célébrité.

Mais le quart-arrière superstar a été partout cet été, tout comme ses passes étaient partout lundi soir.

Allen a produit l’un des pires jeux de sa vie. Une performance médiocre aurait suffi pour battre les Jets de New York au MetLife Stadium, mais Allen a lancé trois interceptions, a perdu un échappé et a été limogé cinq fois dans une défaite de 22-16 en prolongation.

Le botteur de Buffalo, Tyler Bass, a ricoché un panier de 50 verges sur le montant gauche pour amener OT. Les Bills ont deviné le tirage au sort et ont choisi de recevoir. Ils sont allés à trois et ont perdu plus de verges qu’ils n’en ont gagné à cause du faux départ du plaqueur droit Spencer Brown et de deux inachèvements d’Allen. Les Jets ont marché sur le retour de botté de dégagement de 65 verges de la recrue non repêchée Xavier Gipson.

« J’essaie de forcer le ballon », a déclaré Allen avant d’émettre un profond soupir et de regarder fixement pendant six secondes. « Même chose…. Même endroit. Jour différent. »

La défense des Jets l’a également déconcerté l’année dernière, mais 2023 est censé être différent. Le leader en titre des cadeaux de la NFL a abordé l’intersaison en mettant l’accent sur le fait d’être plus sage avec son corps et le ballon.

Pourtant, peu de temps après qu’Allen ait affirmé son engagement à se recalibrer, nous avons réalisé qu’il faisait plus que jamais un travail non footballistique. Il est le cover boy de « Madden NFL 24 ». Il semble apparaître dans une publicité sur trois lors des matchs de football. Il soutient Pepsi et Gillette et Frito-Lay et Verizon et West Herr Auto Group. Il a des accords avec Nike, New Era, OnCore Golf Balls et qui sait quoi d’autre. Des photos de lui et de l’actrice Hailee Steinfeld ont éclaboussé les pages de divertissement et de potins. Il a assisté aux quatre tournois majeurs de golf et au Kentucky Derby. Il est impliqué dans la Major League Pickleball.

Quatre fois au cours de la semaine dernière, le service marketing de Gatorade m’a demandé de partager la « nouvelle passionnante » qu’Allen a été ajouté à la liste de l’entreprise.

Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que tout cela est la raison pour laquelle les Bills ont perdu lundi soir.

Mais Allen lui-même a dit que c’était à cause de lui qu’ils avaient perdu.

Et quand le message de ces sept derniers mois a été qu’Allen était plus impliqué que jamais, eh bien, il est naturel que les gens se posent des questions.

« Nous nous sommes préparés très dur », a déclaré Allen. « L’effort était là. Nos gars ont joué si dur. Notre défense nous a donné des opportunités. Ils ont joué un sacré match.

« C’est nul quand on a l’impression que la raison – et je suis la raison – pour laquelle nous avons perdu ce soir. »

Les quatre revirements d’Allen ont égalé un sommet en carrière, égalant ses deux interceptions et ses deux échappés lors du premier match de la saison 2019 à Meadowlands. Mais les Bills ont réussi à battre les Jets cet après-midi-là, Allen lançant pour 254 verges, se précipitant sur 38 verges et marquant un touché dans les deux sens.

Allen a complété lundi 29 de ses 41 passes pour 236 verges et un touché. Lorsqu’il réalise en moyenne 5,8 verges par tentative ou moins, les Bills ont une fiche de 8-17. Habituellement, lorsque l’attaque aérienne est désordonnée, Allen prend le relais au sol. Mais il n’a couru que six fois pour 36 yards.

«Il sait qu’il peut mieux jouer», a déclaré l’entraîneur de Buffalo, Sean McDermott. «Je sais qu’il est capable de mieux jouer. Il est également capable de jouer plus intelligemment. Il doit faire ça pour nous.

Les pièces par excellence d’Allen étaient presque absentes.

Sur des passes de plus de 15 mètres dans les airs, les statistiques de la NFL Next Gen ont permis à Allen de compléter seulement deux des sept tentatives et de réaliser les trois interceptions à la sécurité Jordan Whitehead, qui a entamé son 83e match en carrière avec zéro performance multi-interception et n’a jamais eu plus de deux. sélections sur une saison complète.

Allen était désespéré dans son casier. Pendant que ses coéquipiers s’habillaient et se préparaient à partir, il était assis là, portant une casquette, un maillot de corps et son pantalon de match. Le quart-arrière suppléant Kyle Allen a tenté de le conseiller dans la misère. Finalement sorti de la douche, Josh Allen resta assis, immobile. Le plaqueur gauche Dion Dawkins, alors qu’il se dirigeait vers le bus de l’équipe, s’est arrêté pour dire « 17 pour la vie. Je veux dire que. » Allen, une serviette verte drapée sur la tête, était silencieux.

«C’est ce qui fait de lui un si grand joueur», a déclaré l’ailier rapproché Dawson Knox. « Il réalisera ce jeu insensé, en faisant courir le ballon et en faisant confiance à la force de ses bras, et tout le monde dira qu’il est le plus grand joueur de tous les temps. Si l’un d’entre eux tourne mal, c’est du genre : « Oh, peut-être qu’il ne devrait pas faire toutes ces choses. »

« Les gens réagissent de manière excessive. C’est le premier match. Nous enlevons un peu de rouille. Mais c’est l’un des gars les plus talentueux que j’ai jamais vu de ma vie. Tout ira bien pour nous. »

La soirée d’Allen a été particulièrement déconcertante car l’offensive des Jets était brisée. Zach Wilson ne devrait pas l’éclipser aux heures de grande écoute – ou à n’importe quel créneau horaire.

ALLER PLUS LOIN Observations de Bills : Pourquoi Sean McDermott n’a-t-il pas été plus agressif contre les Jets ?

Aaron Rodgers a subi une apparente blessure au tendon d’Achille quatre fois au cours de sa carrière chez les Jets, et bien que la défense des Bills ait eu du mal à s’attaquer au défenseur Breece Hall, elle a cédé un touché et trois buts sur le terrain en quatre quarts.

Cela aurait dû suffire pour une attaque qui a renvoyé cinq Pro Bowlers. Allen et l’appelant Ken Dorsey, cependant, n’ont pas réussi à trouver du terrain au-delà d’une série ici ou là.

Le thème du discours de McDermott dans les vestiaires d’après-match était de combattre deux adversaires. Il a déclaré que les Bills combattaient non seulement les Jets, mais aussi eux-mêmes. Vous ne pouvez pas espérer gagner de cette façon.

« C’est un voyage », a déclaré McDermott aux journalistes. « C’est une longue saison dans la NFL. Malheureusement, il faut parfois se souvenir de ces choses, et cela fait mal en cas de perte.

Les adversaires de l’AFC Est ont rattrapé leur retard, et Allen doit retrouver l’audace qui fait de lui l’un des joueurs les plus dangereux du jeu – quelle que soit sa position – et un lanceur populaire.

Comme Allen l’a déploré, les Jets semblent l’avoir compris. Au cours de leurs trois derniers affrontements, il a lancé deux touchés et cinq interceptions et a perdu l’un de ses quatre échappés. Les Jets ont également amassé 13 sacs et 23 coups sûrs au QB, l’un d’entre eux ayant blessé le coude lanceur d’Allen lors de la 9e semaine de l’année dernière.

Lors de la victoire en séries éliminatoires de l’année dernière contre les Dolphins de Miami, Allen a lancé deux interceptions, a perdu un de ses trois échappés, a été limogé sept fois et a frappé 13 fois. Miami a mené profondément dans le troisième quart-temps avant de perdre par trois points. Si le quart-arrière adverse n’avait pas été Skylar Thompson pour la pire équipe du tournoi, Buffalo n’aurait probablement pas avancé.

Nous n’avons pas vu la meilleure version d’Allen depuis un moment. Il était le favori des paris pour être nommé MVP jusqu’à ce que la blessure au coude diminue quelque peu sa puissance. Ce que Buffalo a enduré jusque tard dans l’hiver a consumé toute l’équipe. Ils ont joué trois matchs à l’extérieur en 12 jours, ont perdu l’attaquant Von Miller, ont fait face à des tragédies communautaires et ont traversé la dévastation émotionnelle de l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin.

Lorsque la saison autrefois prometteuse des Bills s’est terminée par un bruit sourd contre les Bengals de Cincinnati, Allen était aussi épuisé physiquement et mentalement que n’importe qui. Sa production en témoigne, mais il n’y a aucune honte à succomber à un stress aussi sans précédent.

Tout au long de la carrière d’Allen, un grand rebond s’est toujours produit au cours d’un match, d’une série ou d’un jeu à l’extérieur. Une telle magie imminente n’était pas palpable lundi soir, mais d’autres occasions nous attendent. Le match d’ouverture à domicile des Bills aura lieu contre les Raiders de Las Vegas dimanche prochain.

Une défaite ne ruinera pas les plans de Buffalo ; la saison vient de commencer. Mais peu de temps après l’atterrissage de l’avion des Bills à Cheektowaga, Allen ferait mieux d’arrêter de s’en vouloir et de commencer à croire qu’il retrouverait son charisme envoûtant de quarterback.

Pour que les Bills réussissent, Allen doit commencer jouant comme annoncé.

(Photo de Josh Allen : Elsa / Getty Images)