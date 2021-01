WASHINGTON – Le sénateur Lindsey Graham, qui plus tôt ce mois-ci avait critiqué le président Donald Trump pour ses demandes d’annuler sa défaite électorale, lui a exprimé plus de soutien dimanche – bien qu’il ait averti le président de ne pas pardonner aux insurgés qui ont pris d’assaut le Capitole américain le janvier 6.

« Demander le pardon de ces personnes serait une erreur … Je pense que cela détruirait le président Trump, et j’espère que nous ne suivrons pas cette voie », a déclaré Graham à l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

Dans l’ensemble, Graham était plus positif quand on lui a demandé s’il avait un message pour Trump.

« Monsieur le Président, vos politiques résisteront à l’épreuve du temps », a-t-il déclaré à l’émission Fox que Trump est connu pour regarder. « Vous êtes la figure la plus importante du Parti républicain. Vous pouvez façonner la direction du parti, maintenir votre mouvement en vie. »

Trump et Graham ont eu une relation notoirement instable.

Lors des primaires républicaines de 2016, le candidat vaincu Graham a averti que le parti serait «détruit» s’il nommait Trump à la présidence.

Après que Trump soit devenu président, cependant, Graham est devenu l’un de ses partisans les plus francs au Congrès.

Plus tôt ce mois-ci, Graham a rejeté la pression de Trump et a voté pour compter les votes électoraux de Joe Biden et sceller sa victoire en tant que président élu. Graham a également dénoncé l’attaque des partisans du président contre le Capitole, une émeute qui a tué au moins cinq personnes.

« Tout ce que je peux dire, c’est de me compter, c’est assez, c’est assez », a déclaré Graham après l’émeute.

Moins d’une semaine plus tard, cependant, Graham a accompagné Trump lors d’un voyage dans le sud du Texas pour un discours sur l’immigration.

En novembre, un responsable des élections en Géorgie a accusé Graham d’avoir fait pression sur lui pour qu’il trouve des moyens d’invalider certains votes de Biden; Graham a nié l’allégation, la qualifiant de «ridicule».

La Chambre des États-Unis a voté la semaine dernière pour destituer Trump pour incitation à l’insurrection. Dix républicains de la Chambre ont voté en faveur de la destitution, mais Graham a critiqué l’action.

Le Sénat devrait tenir un procès de destitution de Trump plus tard cette année, bien que Graham ait déclaré qu’il le combattrait.

Dimanche, Graham a publié une lettre au nouveau chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, DN.Y., lui demandant de planifier un vote au Sénat pour rejeter l’affaire de destitution. Tenir un procès de l’ex-président, a-t-il dit, retarderait «la guérison de cette grande nation».

On ne s’attend pas à ce que Schumer accède à la demande et les analystes politiques se sont moqués de Graham.

« Vous ne pouvez plus vous plaindre de la » guérison « maintenant après avoir personnellement infligé tant de blessures », a tweeté l’historien Kevin Kruse.