Graham Bell a pesé sur ses co-stars de Dancing On Ice – et qui a les meilleures chances de victoire.

Discutant exclusivement avec The Mirror, le skieur olympique Graham a expliqué qui, selon lui, sont les premiers pour le trophée de la première place, faisant basculer Rebekah Vardy et Joe Warren-Plant d’Emmerdale.

Après avoir vu la première routine de Rebekah – qu’elle interprétera lors du spectacle d’ouverture de dimanche prochain – Graham a été séduit par ses compétences et son éthique de travail.

Et avec Holly Willoughby et Phillip Schofield de retour dans les fonctions d’accueil, et Jayne Torvill, Christopher Dean, Ashley Banjo et John Barrowman derrière le bureau des juges, les nouveaux amis de Graham, Becky et Joe, impressionneront.







Lorsqu’on lui a demandé qui, selon lui, serait sa compétition la plus féroce, il nous a dit: « Je vais vous dire qui a l’air bien, au cas où vous voudriez placer un pari, c’est Becky Vardy.

« J’ai vu sa première routine, elle a été très dure et la prend vraiment au sérieux. »

Graham – en partenariat avec le pro Yebin Mok – a ajouté que Joe Warren-Plant, de la renommée d’Emmerdale, est également un pari solide, d’autant plus qu’il est associé à Vanessa Bauer, l’une des pros les plus réussies de l’émission.

«Aussi Joe Warren-Plant d’Emmerdale», a ajouté Graham.







« Il est jeune et il est avec Vanessa Bauer, qui n’a pas quitté le podium ces trois dernières années. Et elle n’a jamais fait de patinage. »

La programmation de 2021 est l’une des plus stars de Dancing On Ice à ce jour.

Graham, qui nous dit qu’il « a sauté sur l’occasion » de faire le spectacle, a été confirmé sur BBC Breakfast avec son compatriote Colin Jackson.

Avec Graham, Colin, Joe et Becky sont des noms comme Denise Van Outen, Billie Faiers et le comédien Rufus Hound.

Sonny Jay, Lady Leshurr, Faye Brooks, Myleene Klass et Jason Donvan complètent le casting de 2021.







Et WAG Becky s’est lancée la tête la première dans le faste et le glamour que la série apporte, partageant un regard sur une cure de jouvence qu’elle va bercer pendant la série.

« C’était certainement un avant-goût d’un glamour pré-DOI pour moi », s’est-elle enthousiasmée, « et j’espère que cela mettra un peu d’éclat et de joie pour quiconque le lit. »

Le spectacle de l’année dernière a vu Joe Swash triompher, avec le danseur de diversité Perri Kiely – en partenariat avec Vanessa – juste derrière en deuxième.

* Dancing On Ice 2021 sera lancé le dimanche 17 janvier sur ITV.