Graham Alexander: directeur du sac Motherwell avant la nouvelle saison de Premiership écossaise | Nouvelles du football

Motherwell a limogé le manager Graham Alexander à la veille de la nouvelle saison de Premiership écossaise après une série de mauvais résultats.

L’équipe de Fir Park a vu ses aspirations en Europa Conference League se terminer jeudi aux mains de Sligo Rovers, équipe de première division de la Ligue d’Irlande.

Une défaite 1-0 à domicile suivie d’une autre défaite 2-0 à The Showgrounds a conduit plusieurs fans de ‘Well à manifester leur frustration envers Alexander.

Image:

Motherwell a perdu 3-0 au total contre Sligo Rovers lors d’un match de qualification pour la Ligue de conférence Europa





Motherwell n’avait remporté que cinq de leurs 23 dernières sorties en compétition sous Alexander, une séquence de résultats qui a finalement coûté leur emploi à l’ancien international écossais et assistant Chris Lucketti.

Les Steelmen – qui n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs 14 derniers matchs à l’extérieur – lancent dimanche leur nouvelle campagne de Premiership écossaise à St Mirren.

“Le moment n’est pas idéal”

Image:

Graham Alexander a été chahuté par les fans de Motherwell après leur défaite face aux Sligo Rovers





Le président de Motherwell, Jim McMahon, a déclaré: “Graham a demandé à nous parler tôt vendredi matin, et tout le monde a convenu qu’il serait préférable de faire un changement.

“Nous avons demandé à Graham de renverser la vapeur lorsqu’il est arrivé il y a 18 mois et il l’a fait, avant qu’un très bon début de sa première saison complète à Fir Park ne jette les bases de ce qui a finalement conduit à une cinquième place et au football européen.

“Cependant, les choses ne se sont pas aussi bien passées pour un passage en 2022 et bien que le moment ne soit pas idéal, nous espérons qu’un changement apportera un nouvel élan à tout le monde avant la saison 2022/23.

“Je voudrais exprimer nos sincères remerciements à Graham et Chris pour leur travail acharné et leurs efforts et leur souhaiter plein succès dans leur future carrière.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle recrue Blair Spittal et l’attaquant Kevin van Veen s’affrontent lors d’un défi de coup franc pendant l’entraînement alors que Motherwell se prépare pour la nouvelle saison



Graham a ajouté: “J’ai vraiment apprécié mon séjour à Motherwell et je pars avec rien d’autre que de bons voeux pour le club à l’avenir.

“Je suis fier que nous soyons arrivés avec le club en bas de la Premiership, et 18 mois plus tard, partons après avoir d’abord obtenu notre statut de Premiership, puis nous nous sommes qualifiés pour l’Europe lors de notre première saison complète. Notre total de points à cette époque n’est que derrière les Rangers et celtique.

“Je tiens également à remercier tous ceux qui ont travaillé si dur à nos côtés et pour le soutien que j’ai reçu d’Alan Burrows, de Jim McMahon et du conseil d’administration. Ce fut un plaisir de représenter le Motherwell Football Club.”