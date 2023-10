Le sénateur Lindsey Graham (RS.C.) a déclaré dimanche qu’il s’attend à ce que l’aide à l’Ukraine ne soit pas séparée du financement aux frontières alors que le Congrès tente de trouver une voie à suivre après qu’un projet de loi sur la fermeture ait laissé l’Ukraine de côté.

« À ceux qui disent que nous devons réparer notre frontière, vous avez raison », a déclaré Graham dans l’émission « Face The Nation » de CBS News. « Ceux qui disent que nous devons aider l’Ukraine ont raison. Ceux qui prétendent qu’il faut s’occuper de la frontière et non de l’Ukraine se trompent.»

Graham a déclaré qu’il pensait que l’aide à l’Ukraine ne serait pas un projet de loi « autonome » et que la « grande majorité » des républicains du Sénat soutiendrait une combinaison de sécurité des frontières, de financement de l’Ukraine et d’aide en cas de catastrophe.

« Nous devons régler le problème du droit d’asile, nous avons besoin d’augmenter le nombre d’agents de sécurité aux frontières, nous avons besoin de plus de lits de détention », a déclaré Graham. « Je pense qu’il existe un soutien démocrate en faveur d’une réforme majeure de la sécurité des frontières, mais nous devons le lier à l’Ukraine et à ceux qui disent que nous devons réparer notre frontière. »

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a proposé samedi un projet de loi visant à maintenir le gouvernement ouvert, qui n’incluait pas de financement pour l’Ukraine, malgré le fait qu’une législation similaire au Sénat avec l’aide de l’Ukraine était en cours.

McCarthy a soutenu que l’aide à l’Ukraine ne devrait pas faire partie d’une mesure provisoire, et un certain nombre de républicains à la Chambre s’y opposent.

Le Sénat a finalement accepté la décision approuvée par la Chambre, même si certains ont déclaré que le manque de soutien à l’Ukraine était essentiellement une victoire pour le président russe Vladimir Poutine.

Dans une interview quelques minutes plus tôt sur CBS News, McCarthy a déclaré qu’il était déterminé à aider l’Ukraine, mais que la résolution de la crise à la frontière était une priorité plus grande. Lorsqu’on lui a demandé s’il lierait l’aide à l’Ukraine à un vote sur un projet de loi sur la frontière, McCarthy a déclaré que la frontière américaine « compte ».

« [McCarthy] a travaillé pour éviter une fermeture, il aidera l’Ukraine, mais il dit à tout le monde dans le pays, y compris à moi : « Vous feriez mieux d’envoyer quelque chose de l’autre côté de la frontière pour que j’aide l’Ukraine », et il a raison de faire cette exigence », a déclaré Graham.

Le républicain de Caroline du Sud a déclaré que le Sénat mettrait en place des mesures de sécurité aux frontières « fortes » tout en réclamant un financement de l’Ukraine allant jusqu’à 60 ou 70 milliards de dollars pour l’année prochaine, un montant bien plus élevé que la demande de 24 milliards de dollars de la Maison Blanche.

Pressé par l’importante demande supplémentaire, Graham a déclaré que c’était « parce que nous en avons besoin ».

«Nous n’avons pas perdu un seul soldat dans la guerre en Ukraine et avons dépensé moins de 5 pour cent de notre budget militaire. Cinquante pour cent de l’armée russe a été détruite par les Ukrainiens, ils seraient donc déjà en Crimée si l’administration n’avait pas été si lente et ne leur avait pas donné des armes », a déclaré Graham.

