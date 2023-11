Graffiti d’étoile de David à Paris – la connexion russe

il y a 9 minutes

Ces 10 derniers jours, environ 250 étoiles de David bleues – semblables à celle du drapeau israélien – sont apparues sur les immeubles de Paris et de sa banlieue.

Mais dès le début, les enquêteurs se sont montrés plus circonspects.

De plus, le message diffusé dans le média prêtait à confusion. Il est concevable qu’un drapeau israélien bleu (ou ce qui l’évoque immédiatement) puisse être considéré comme un signe pro-juif. N’importe quel véritable antisémite aurait sûrement trouvé un moyen plus clair d’exprimer sa haine.

Après avoir arrêté et interrogé deux ressortissants moldaves dans le cadre de la première vague de pochoirs, la police et les services de renseignement français soupçonnent désormais que cette opération pourrait être un classique de la dezinformatsiya (désinformation) russe.

Les médias français qui ont eu accès à l’enquête vont plus loin. Ils désignent un homme d’affaires pro-russe originaire de Moldavie.

Selon la police française, le premier couple – qui a été arrêté – affirmait être en vacances à Paris lorsqu’ils ont été approchés par un homme qui les entendait parler russe et leur a proposé une petite somme d’argent pour apposer les étiquettes.

Ce couple est actuellement en attente d’expulsion. Le deuxième couple a quitté le pays avant de pouvoir être arrêté. Le ou les photographes restent non identifiés.

Quant au but de l’Opération Étoile de David, comme toute dézinformatsiya, il semble qu’elle ait été de semer la confusion et l’anxiété. Le fait que le symbole puisse être soit pro-, soit anti-israélien le rendait d’autant plus intéressant : de cette façon, les deux côtés seraient méfiants.