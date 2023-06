Graeme Souness termine la nage dans la Manche pour collecter plus d’un million de livres sterling pour aider ceux qui souffrent de «la maladie la plus cruelle qui soit»

Graeme Souness a terminé sa nage gigantesque à travers la Manche pour collecter 1 million de livres sterling pour une œuvre caritative.

Le spécialiste du football, qui s’est fait un nom en tant que légende de Liverpool, a relevé le défi après avoir rencontré Isla Grist, qui souffre de la maladie rare de la peau, l’épidermolyse bulleuse.

2 Souness a fait un sacré effort pour collecter des fonds pour « une jeune femme très spéciale »

2 Souness, en bas à droite, avait l’air ravi de la réalisation Crédit : Debra UK

La jeune fille de 14 ans, originaire d’Inverness, souffre depuis sa naissance de la maladie communément décrite comme une « peau de papillon », qui la laisse enveloppée de la tête aux pieds dans des bandages qui sont changés trois fois par semaine dans le cadre d’une procédure extrêmement douloureuse. à elle.

Souness l’a précédemment décrit comme « la maladie la plus cruelle qui soit ».

S’adressant à la BBC, il a déclaré: « Cette maladie … c’est la maladie la plus cruelle et la plus méchante. Pour quelqu’un de si jeune, être si courageux … et Isla est consciente de l’impact que cela a sur sa mère et son père et elle les aide.

« C’est une jeune femme très spéciale avec qui tu es, elle l’est vraiment, et je le suis… elle me fait pleurer à chaque fois que je suis en sa compagnie. »

Entreprenant de collecter 1,1 million de livres sterling pour Debra UK, une organisation caritative qui collecte des fonds pour les personnes atteintes de la maladie, l’ancien expert de talkSPORT a rejoint le père d’Isla et quatre autres membres de l’équipe pour terminer la nage de 21 milles.

Impressionnant, ils ont réussi à le faire en 12 heures et 17 minutes.

S’adressant à Twitter, Debra UK a écrit: « 21 miles, c’est terminé!

« Un grand merci à Graeme, Andy, Sean, Steph, Rob et Andy M d’avoir relevé ce défi pour aider #Arrêter la douleur pour les personnes vivant avec l’EB. »