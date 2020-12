Graeme Souness a averti Mikel Arteta qu’il pourrait perdre sa «crédibilité» auprès de ses joueurs s’il choisissait de réintégrer Mesut Ozil dans l’équipe première d’Arsenal.

Ozil, 32 ans, n’a pas joué pour les Gunners depuis mars et Arteta l’a omis des équipes de cette saison pour la Premier League et l’Europa League.

Néanmoins, il y a eu de plus en plus d’appels pour ramener l’Allemand au bercail en raison de la forme désastreuse d’Arsenal et des luttes devant le but.

Ozil a été l’un des meilleurs joueurs créatifs de la Premier League pendant une grande partie de la dernière décennie et Arteta se demande peut-être s’il convient de faire appel au vainqueur de la Coupe du monde en janvier.

Mais Souness affirme que le retour d’Ozil dans le vestiaire entraînerait un risque énorme pour Arteta, qui ferait peut-être mieux de laisser le joueur en exil.

Questionné sur ce qu’il ferait dans la situation d’Arteta par Sky Sports co-expert Jamie Redknapp, Souness a déclaré: «Si vous le ramenez maintenant, Jamie, il revient à ses conditions.

« Il a une grande décision et vous pouvez parier qu’il dirigera cela par les réalisateurs, ‘Regardez, nous lui payons ce que nous lui payons, je vais le garer, tant qu’il est assis là hors de la l’équipe ne fait rien, sa valeur diminue et vous payez toujours beaucoup d’argent.

« Vous avez donc un atout décroissant. Ils ont évidemment donné le feu vert pour le faire, en faisant confiance à leur manager. Ouais, ils examineront cette situation sans l’ombre d’un doute. Les gens vont remettre en question cette décision maintenant. .