Graeme Souness insiste sur le fait que le départ d’Ed Woodward de Manchester United n’est que le début des retombées de la Super League européenne, et la légende de Liverpool s’attend à ce que davantage de personnes perdent leur emploi dans les jours et les semaines à venir.

Les « Big Six » de la Premier League – United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham – ont tous maintenant publié des déclarations disant qu’ils se retiraient de la Super League, qui n’avait été formellement confirmée au public que dimanche.

Mardi soir, United a également annoncé que Woodward, vice-président exécutif du club, démissionnerait à la fin de l’année. Il a été vivement critiqué lundi par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin pour son rôle dans la formation de la Super League. Actualités Sky Sports a été informé que la décision de Woodward de quitter United est une décision à l’amiable et sans rapport avec la proposition de la Super League.

Souness, qui a remporté trois Coupes d’Europe en tant que joueur à Anfield, s’attend à ce que le tollé des supporters se poursuive alors que les responsables sont toujours en place dans leurs clubs.

« Ce n’est que le début », a déclaré Souness Sky Sports. «Les supporters ne pardonneront pas aux personnes qui ont décidé de se lancer dans cette idée.

« Ils ne leur pardonneront pas parce qu’ils viennent, parlent d’un bon match, nous disent à quel point ils aiment leurs clubs de football, à quel point ils sont derrière et sur le long terme, et ils se sont avérés être des gens qui le feraient. ils vendraient leur âme, en gros.

Ils allaient vendre les âmes de nos grandes institutions de football. Ils vont au-delà des clubs de football et ils comptent tellement pour tant de gens.

« Ils allaient vendre les âmes de nos grandes institutions de football. Ils vont au-delà des clubs de football et ils comptent tellement pour tant de gens. Ils vendaient des institutions, vendaient leurs âmes pour de l’argent rapide, et nos supporters ne leur pardonneront pas. Je Je ne sais pas comment ces clubs parviendront à se remettre en place.

« Ce n’est que la pointe de l’iceberg. Je pense que vous verrez beaucoup plus de gens qui devront démissionner de leur poste une fois que la vérité sera révélée sur qui était impliqué et qui le dirigeait. »

















1:07



S’exprimant sur Sky Sports mardi soir, Graeme Souness a déclaré qu’il espérait que le retrait de Chelsea et de Manchester City de la Super League proposée serait le début de la fin.



Doit-il y avoir des répercussions?

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait y avoir des répercussions pour les clubs impliqués, Souness a ajouté: « Non, qui punissez-vous? Si vous punissez le club, vous punissez vraiment les supporters. Les joueurs n’ont rien fait de mal et les supporters n’ont rien fait de mal.

« Les gens au sommet seront punis par les supporters eux-mêmes. Ils ne peuvent plus aller aux matchs ou s’ils le font, bonne chance. »

Je pense que nous verrons des agneaux sacrificiels dans tous ces clubs, là où les gens perdent leur position.

« Certainement, avec Liverpool, et je peux parler avec une certaine autorité là-bas, je pense qu’il est impossible pour ces gars-là de revenir à Anfield.

« Dirigeront-ils le club de l’autre côté de l’Atlantique? Peut-être qu’ils s’y accrocheront, mais ce ne sont que des gardiens. Ce ne sont que des propriétaires temporaires, juste un petit coup dans la riche histoire des clubs de football. Il y aura des propriétaires. après eux, cela pourrait être mieux, ou il pourrait y avoir des propriétaires après eux, ce qui pourrait être pire.

















1:08



Souness et Glen Johnson réagissent au retrait des six clubs anglais de la proposition de Super League européenne



« Mais c’est une période monumentale dans notre jeu. Si vous demandez à quelqu’un dans la rue, il parlera de l’argent gâchant notre jeu, et cela le portait à un autre niveau complètement. Le secret et la tromperie montrés par ces gens vont au-delà du pâle. et je pense que ça va être très difficile pour eux de recommencer.

« Je pense que nous verrons des agneaux sacrificiels dans tous ces clubs, là où les gens perdent leurs positions. »

Gary Neville: Woodward savait que son temps dans le football était terminé

















3:13



Gary Neville dit que le départ d’Ed Woodward était inévitable après sa démission en tant que vice-président exécutif de Manchester United au milieu de l’effondrement des plans de la Super League



L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, a déclaré que Woodward « savait que son temps dans le football était terminé » après avoir démissionné de son poste de vice-président exécutif du club au milieu de l’effondrement des plans pour une Super League.

Neville, parlant sur Sky Sports, a insisté sur le fait que les Glazers auront du mal à revenir de l’échec de la Super League européenne.

« Nous ne savons évidemment pas pourquoi le moment est venu », a déclaré Neville à propos du départ de Woodward.

Chaque dirigeant qui fait partie de ces commissions de l’UEFA ou de la FIFA doit être expulsé de ce club car il n’y a aucun moyen de se présenter à nouveau et de faire confiance.

« Les sangsues auraient pu le jeter sous un bus, il n’y a aucun doute là-dessus. Ou cela aurait pu être que la chose sensible est arrivée qu’Ed Woodward savait qu’il allait faire très chaud dans la cuisine pour lui dans les prochains mois et il avait besoin de sortir de là.

« Le fait est que, pas seulement Ed Woodward, chaque dirigeant qui va et siège à la table de la Premier League, chaque dirigeant qui fait partie de ces commissions de l’UEFA ou de la FIFA, ils doivent être expulsés de ce club car il n’y a aucun moyen. ils peuvent revenir et être dignes de confiance. «

Jamie Carragher: pas d’avenir pour les propriétaires à Liverpool

















2:27



Jamie Carragher pense qu’il n’y a pas d’avenir pour les propriétaires de Fenway Sports Group à Liverpool après l’effondrement de la Super League européenne



Jamie Carragher a averti que les propriétaires de Liverpool, Fenway Sports Group, n’avaient « aucun avenir » au club à la suite de la controverse sur la Super League européenne.

Liverpool s’est engagé à être l’un des clubs fondateurs de la nouvelle ligue proposée lorsque l’échappée a été annoncée dimanche.

Cependant, après que l’équipe première de Liverpool a rejoint Jurgen Klopp pour exprimer son opposition à la proposition, les champions de Premier League se sont retirés de la ligue proposée mardi soir.

Juste avant le retrait de Liverpool, Carragher a lancé une attaque fulgurante contre la hiérarchie et la propriété du club.

Cela ne sera jamais oublié.

« Je pense en fait que la situation avec les propriétaires de Liverpool est que je ne vois pas comment ils peuvent continuer », a déclaré Carragher. Sky Sports.

«Ils ne peuvent pas simplement quitter le club, évidemment, l’entreprise vaut beaucoup d’argent.

« Mais je ne vois pas d’avenir pour la propriété de FSG à Liverpool sur le dos de cela. »

Les fans de Liverpool ont réagi avec colère à l’implication initiale de leur club dans la Super League européenne, avec des bannières à l’extérieur d’Anfield indiquant: « Les fans du LFC contre la Super League européenne » et « Honte à vous – RIP LFC – 1892-2021 ».

« Cela ne sera jamais oublié », a déclaré Carragher.

« Je pense que la meilleure chose pour eux serait de trouver un nouvel acheteur. Je pense qu’il sera très difficile pour eux d’avoir une quelconque relation avec les supporters de Liverpool et le club à l’avenir. »

Mercredi matin, le propriétaire de Liverpool, John W Henry, a présenté ses excuses aux supporters, aux joueurs et au personnel du club pour les actions du club, en disant qu’il était désolé et qu’il vous avait « laissé tomber ».