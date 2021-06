Graeme Ferguson, un documentariste canadien qui a co-créé Imax, l’expérience de cinéma panoramique qui plonge le public dans les films, et a été la principale force créatrice de la société pendant des années, est décédé le 8 mai à son domicile de Lake of Bays, en Ontario. Il avait 91 ans.

Son fils, Munro Ferguson, a déclaré que la cause était le cancer. Dans les années 1960, M. Ferguson se faisait un nom en tant que jeune directeur de la photographie connu pour son travail dans le style cinéma vérité, et il a été sollicité pour réaliser un documentaire sur l’Arctique et l’Antarctique pour Expo 67, une exposition universelle à Montréal. Il a voyagé pendant un an pour filmer le film, qui comprenait également des images de la vie inuite et des aurores boréales. Le documentaire, « La vie polaire», a été projeté dans une configuration de théâtre immersif : le public était assis sur un plateau tournant pendant que le film était diffusé sur un panorama de 11 écrans fixes. L’expérience a été un succès. Un autre film à l’Expo 67 qui utilisait de la même manière plusieurs écrans, « Dans le labyrinthe, » a été dirigé par Romain Kroitor, qui était le beau-frère de M. Ferguson. Bientôt, les deux hommes eurent une vision. « Nous nous sommes demandé, ne vaudrait-il pas mieux avoir ou pouvoir avoir un seul projecteur grand format remplissant un grand écran ? M. Ferguson a dit Prends-en un, un magazine de cinéma canadien, en 1997. « Évidemment, la prochaine étape était d’avoir un grand format de film, plus grand que tout ce qui avait jamais été fait. »

« Nous avons dit : ‘Inventons ce nouveau média’ », a-t-il poursuivi. Mais malgré la technologie étonnante d’Imax, M. Ferguson a lutté pendant des décennies pour amener les investisseurs à adopter sa vision. Dans une histoire d’innovation, de revers et d’adversité, sa société a failli faire faillite plusieurs fois et il a fallu des années à Imax pour devenir pleinement la merveille cinématographique qu’elle est aujourd’hui. « Les gens n’arrêtaient pas de nous dire que personne ne resterait immobile pendant 90 minutes et regarderait un film Imax », a déclaré M. Ferguson à Take One. « On nous l’a dit sans cesse. »

M. Ferguson avait déjà demandé Robert Kerr, un ami de lycée devenu un homme d’affaires prospère, pour être leur partenaire, et il s’est ensuite enrôlé Guillaume Shaw, un copain de lycée devenu ingénieur, pour aider à concevoir la technologie d’Imax. Ils ont rapidement développé des prototypes pour la caméra et le projecteur grand format nécessaires pour filmer et projeter des films Imax. Le groupe était désireux pour lancer leur technologie à l’Expo d’Osaka de 1970, ils ont donc fait une ouverture à la Fuji Bank pour un financement. Ils montré les délégués de la banque japonaise leurs bureaux Imax à New York et Montréal remplis d’employés industrieux. Impressionné par ce qu’ils ont vu, Fuji Bank a approuvé le projet.

Ce que les délégués ne savaient pas, c'est que le bureau de New York qu'ils ont vu était le studio indépendant de M. Ferguson et que le siège social de Montréal qu'ils ont visité étaient des salles de production que M. Kroitor avait louées quelques jours plus tôt. Le premier film Imax, « Enfant Tigre, créé à Expo 70 à Osaka peu de temps après. Bien qu'elle ait été couronnée de succès, l'entreprise a continué à lutter avec le financement.

Biden rend une ordonnance interdisant les investissements américains dans des entreprises qui aident à la surveillance et à la répression. De retour à Toronto, M. Ferguson a appris qu’un nouveau parc d’attractions appelé Place de l’Ontario prévoyait de construire un cinéma sur grand écran. Il a approché son équipe avec son pitch et ils ont accepté d’acheter un projecteur Imax. En 1971, la Place de l’Ontario a commencé à projeter «Au nord du Supérieur», un documentaire Imax réalisé par M. Ferguson sur la nature sauvage du Nord de l’Ontario. Le lieu est devenu le premier d’Imax permanent théâtre et le modèle des futurs cinémas Imax. Imax a plongé les téléspectateurs dans des domaines inattendus tout au long des années 1970 : »Monde du cirque» était un documentaire sur les Ringling Brothers et le cirque Barnum & Bailey ; « Voler!» raconta les merveilles du vol ; et « océan” était sur la vie sous-marine. Dans les années 1980, M. Ferguson a approché la NASA avec l’idée d’envoyer des cinéphiles dans l’espace en entraînant des astronautes à utiliser des caméras Imax sur des engins spatiaux. La collaboration a donné lieu à plusieurs documentaires à succès qui ont fermement établi la marque Imax. M. Ferguson et ses collègues fondateurs ont vendu l’entreprise en 1994, alors qu’ils étaient dans la soixantaine, à deux hommes d’affaires américains, Richard Gelfond et Bradley Wechsler, qui acquis Imax dans un LBO et a pris la marque Publique. Dans l’interview de Take One, M. Ferguson a admis sa surprise de constater à quel point il était difficile de trouver un acheteur, même avec le succès établi de l’entreprise. « Le temps de réaction à toute nouveauté est toujours plus long que ce que l’inventeur peut imaginer », a-t-il déclaré. « Vous pensez que vous avez peut-être construit la meilleure souricière et que le monde viendra à votre porte le lendemain matin, mais ils se frayeront un chemin jusqu’à votre porte environ cinq ans plus tard. C’est vraiment comme ça que le monde fonctionne.

Après la vente d’Imax, M. Ferguson est resté impliqué dans l’entreprise. Il a travaillé comme consultant et a produit des films comme «L5 : Première ville dans l’espace» (1996), «Hubble 3-D » (2010) et « Une belle planète” (2016), qui a été narré par Jennifer Lawrence.