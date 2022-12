Grady Thompson redevient MVP de Colmone – Shaw Local

Tout comme Princeton l’a fait en remportant son deuxième championnat consécutif de Colmone Classic, Grady Thompson senior de Princeton a répété en tant que MVP du tournoi.

Il a été le premier MVP à répéter de la Colmone Classic depuis Adam Parrott du comté de Stark (2003-04) et seulement le sixième au classement général en 48 ans d’histoire du tournoi Hall.

Thompson était ravi de remporter les honneurs du MVP du tournoi pour la deuxième année consécutive, mais son objectif était de remporter à nouveau le championnat.

« J’étais plus concentré sur la victoire. Je préfère gagner le tournoi. Si vous ne gagnez pas le tournoi, vous ne pouvez pas gagner le MVP, n’est-ce pas ? » il a dit.

Les autres MVP à répétition sont Shawn Jeppson (1996-97) de Hall et Bill Braksick (7 pieds) de Flanagan (1981-82), Adam Provance de Seneca (1993-94) et Bobby Newhalfen du comté de Putnam (2000-01).

Braksick, qui a ensuite joué à Illinois State et Illinois Wesleyan, est le seul triple MVP à avoir également gagné en 1980 en tant que recrue lorsqu’il a établi le record du tournoi de 19 buts sur le terrain en un match. Il a mené Flanagan à une victoire en quart de finale de l’État 51-33 contre Tiskilwa en 1982 sur le chemin d’une deuxième place de l’État.

Champions consécutifs

Princeton est devenue la première équipe à répéter en tant que championne de la Colmone Classic depuis que Fieldcrest en a remporté trois de suite de 2009 à 2011. Les Knights ont également remporté trois victoires consécutives de 2005 à 2007 et deux de suite de 2002 à 2003, remportant un total de 12, le meilleur du tournoi.

Il n’y a eu que trois autres écoles à redoubler. Les Western Rams de Chips Giovanine ont remporté les trois premiers titres de 1974 à 1976. Hall a répété avec ses deux équipes finalistes de l’État en 1996-97. Les équipes d’État du comté de Putnam ont également connu un double succès en 1980 (Elite 8) et 1981 (Sweet 16) et à nouveau en 2000-01.

C’était la cinquième année de Princeton à Hall, rejoignant pour la première fois le terrain de Colmone en 2017 (le tournoi 2020 a été annulé par COVID).

Le saviez-vous? Princeton a accepté son invitation à rejoindre le tournoi Hall depuis ses débuts en 1974. Il s’est ensuite retiré en tant qu’école de classe AA ne voulant pas jouer dans un champ de sept écoles de classe A dans le système à deux classes de l’époque.

Équipe de tous les tournois

Thompson a été rejoint dans l’équipe de tous les tournois par son coéquipier Teegan Davis avec Hall senior Mac Resetich et Josh Senica de LP, Jackson McDonald du comté de Putnam, Riley Weber, Henry Brummel et Griffin Walker de Pontiac, Gavin Sands de Rock Falls et Owen Dunseth de la vallée de Stillman.

N°1 dunk de la semaine

Thompson a eu sa part de dunks au cours de la Colmone Classic, y compris le match décisif lors du match de championnat contre Pontiac. C’était un chelem sur une passe alley-oop de Davis contre Rock Falls qui lui a valu le dunk n ° 1 sur les Illinois Wild Dunks de la semaine du 4 décembre par hudl.

Thompson a dit qu’il n’aurait pas pu le faire sans le lob parfait de Davis.

Voici le lien: https://www.hudl.com/video/1/5817bac7fa919926c44bad86/639723c632dcd21258038e91