Grades commerciaux MLB: les Rays concluent un accord avec les Gardiens pour ajouter un bras à Aaron Civale

Par Andy McCullough, Rustin Dodd et Stephen J. Nesbitt

Les gardiens obtiennent : Kyle Manzardo, 1B

Les rayons obtiennent : Aaron Civale, RHP

J’ADORE ce commerce pour les Rays. Qui ont-ils abandonné ? Et qui ont-ils eu ? —Sam Miller (@SamMillerBB) 22 janvier 2014

Andy McCullough : Il y a un instinct réflexif parmi les experts du baseball pour louer automatiquement les manœuvres de la liste des Rays de Tampa Bay. Le front office a gagné cette crédibilité. Les Gardiens, cependant, ont développé une réputation similaire de savoir-faire. Ainsi, cet accord présente une sorte de défi, car les deux clubs ont pris un risque en le concluant. Les Rays parient que la MPM de 2,34, la meilleure en carrière de Civale, n’est pas le produit de la fumée, des miroirs et de la chance de la balle frappée. Et les Gardiens parient que Manzardo, l’un des meilleurs espoirs de frappe du système de Tampa Bay, n’a pas stagné en tant que frappeur. Les deux pourraient avoir raison !

Civale, un droitier de 28 ans, assure la stabilité d’une rotation des Rays qui a été balayée par les blessures toute la saison. Il est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2025, ce qui donne à Tampa Bay une certaine profondeur pour les saisons à venir. Mais Civale est loin d’être une valeur sûre. Il n’a jamais fait plus de 21 départs en une saison. Il y a un écart de 1,21 points entre son ERA et son ERA indépendante du terrain. Son nombre de retraits au bâton est en baisse et son taux de marche a augmenté. Les Rays ont tendance à exceller dans la recherche de joueurs sous-performants, en jouant avec les boutons et en frappant de l’or. Dans le cas de Civale, il s’agira davantage de le maintenir sur la corde raide qu’il a parcourue toute la saison.

Manzardo, un choix de deuxième tour en 2021, a explosé dans le système Rays l’année dernière, frappant 0,617 entre Class-A Bowling Green et Double-A Montgomery. Il frappait un .238 plus piéton avec un pourcentage de slugging de .442 pour Triple-A Durham cette saison avant d’être mis à l’écart par une blessure à l’épaule. Il est devenu inutile étant donné le surplus de talent de joueur de position de Tampa Bay et le manque d’ouvertures sur la liste des grands championnats, où Yandy Díaz est sous contrat jusqu’en 2026. Manzardo, a écrit Keith Law avant cette saison, « est très précieux tel qu’il est – quelqu’un qui pourrait frapper .300-.320 avec des marches et des doubles tout en jouant une défense supérieure à la moyenne au début.

Des rayons: B-

Gardiens : B+

Rustin Dodd : Tout ce qu’Andy a écrit ci-dessus est vrai, alors disons-le en termes plus simples : les Gardiens ont besoin d’un gars qui peut ratisser. Les Gardiens savent comment réapprovisionner leur stock de lanceurs. Alors ils ont envoyé Civale à Tampa Bay pour un gars qui, selon beaucoup de gens, peut ramasser.

Cela a toutes les caractéristiques du front office de Cleveland: les Guardians traitent d’une zone de surplus (lancement) et quittent Civale alors qu’il est encore sous le contrôle du club pendant deux saisons supplémentaires – alors qu’il peut encore marquer une perspective aussi huée que Manzardo .

Choix de deuxième ronde en 2021 dans l’État de Washington, Manzardo figurait parmi les 100 meilleurs espoirs consensuels avant la saison. Il venait de faire de formidables débuts en saison complète pour les Rays, frappant 0,617 entre High A et Double A, et la performance était l’une des raisons L’Athlétisme Keith Law l’a classé n ° 81 dans son top 100. Manzardo obtient des notes élevées pour la discipline – il a marché presque autant qu’il a frappé l’année dernière – et il a continué le profil cette saison alors que sa moyenne au bâton s’est un peu affaissée à Triple-A Durham .

Les Rays, quant à eux, avaient l’une des rotations les plus fortes du baseball mais étaient un peu minces à l’arrière. Civale devrait améliorer ses chances de remporter l’AL East, ce qui améliorerait considérablement ses chances de remporter le fanion et de se qualifier pour les World Series.

Manzardo peut sembler être un léger surpaiement pour Civale – même si au moins une formule serait différente – mais les Rays ont un appareil de tangage qui rivalise avec celui de Cleveland, vous pouvez donc vous attendre à ce que Civale mette en place une ERA dans les 2,00 hauts et les 3,00 bas tant qu’il porte l’uniforme des Rays.

Des rayons: UN

Gardiens : UN

Stephen J. Nesbitt : Les Gardiens n’ont pas caché leur volonté de déplacer Civale malgré leur flirt avec la première place car, d’une part, distribuer un partant est leur chemin le plus rapide pour améliorer leur alignement, et, d’autre part, Civale est beaucoup plus un point d’interrogation que son 2.34 ERA pourrait suggérer.

Pour être clair, le joueur de 28 ans a été fantastique cette saison, tout comme il l’était lorsqu’il a fait irruption dans la ligue en 2019. Mais son efficacité a augmenté et diminué tout au long de sa carrière dans la MLB. Il a été durement touché en 2020, puis en proie à des blessures en 2021 et 2022. Civale a lancé plus de 100 manches en une seule saison MLB, atteignant 124 1/3 en 2021. Donc, pour aussi précieux qu’un partant avec deux autres saisons de contrôle en club est, Civale n’est pas sans défauts. Mais les Rays ont sûrement un plan pour l’utiliser stratégiquement dans le dernier droit, d’abord pour remplir leur rotation, puis pour approfondir leur équipe de lanceurs dangereux et polyvalents en séries éliminatoires. Contrairement à beaucoup de leurs meilleurs bras, il n’est pas un magicien swing-and-miss. Il mélange six hauteurs et manque des barils.

Manzardo est un excellent ajout pour une équipe des Gardiens à la recherche de son joueur de premier but du futur. Il correspond à leur moule: un bon défenseur avec des compétences suprêmes sur la base et un peu de pop du côté gauche. Donc, même si cela coûtera un peu à leur note de s’occuper d’un partant au milieu de ce qui devrait être une poussée en séries éliminatoires, je pense que les Gardiens ont les yeux rivés sur 2024 et au-delà, et il y a de fortes chances que Civale n’allait pas faire ou casser leurs chances cette saison.

Celui-ci fait un peu mal aux deux camps, mais devrait aussi les aider dans les années à venir.

Des rayons: B

Gardiens : B

(Photo du haut d’Aaron Civale : David Richard / USA Today)