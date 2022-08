Gracie Ciucci et ses amis terminent une collecte de fonds à Hennepin pour honorer son défunt père – Shaw Local

À 19 heures mercredi, alors que de nombreux habitants étaient assis pour dîner ou se détendre sur le canapé ; Gracie Ciucci et ses amis se lançaient dans un voyage de collecte de fonds pour honorer son défunt père, Eric Ciucci.

Eric est décédé par suicide en 2014 à l’âge de 37 ans. Il était l’entraîneur de golf des filles du comté de Putnam et on se souvient de la communauté pour son impact sur la jeunesse locale et son amour pour sa famille.

Inspirées par une vidéo sur TikTok, Ciucci et ses amis ont décidé de relever le défi 24 miles en 24 heures. L’événement implique que les participants courent un mile au maximum de chaque heure pendant une journée.

“Quand je l’ai vu pour la première fois, je ne pensais pas que le défi serait si difficile, mais j’avais tort”, a déclaré Ciucci. “C’est définitivement un sacrifice et vous regardez constamment l’horloge.”

Commençant à 19 h mercredi et se terminant à 18 h jeudi, Ciucci avec Emberlin Cwikla, McKinley Cwikla, Justin Cawthon, Molly Roach et Lauren Faletti ont relevé le défi avec le cœur plein, les jambes fatiguées et les acclamations de soutien. (Jayce Eustice – [email protected])

Ciucci a ajouté que de nombreux participants terminent le défi avec très peu de sommeil pour être sûrs de ne pas manquer une course de pointe.

“Nous dormons un peu, mais très peu parce que nous avons peur que si nous dormons, nous n’allons pas nous réveiller”, a déclaré Ciucci. “Nous avons tellement à faire que nous serions déçus de nous-mêmes et nous ne voudrions pas faire cela aux personnes qui nous soutiennent.”

Cette année, après avoir relevé le défi pour la première fois en 2020, Ciucci a décidé d’honorer à nouveau son père tout en collectant des fonds pour le chapitre de l’Illinois de la Fondation américaine pour la prévention du suicide.

“Le suicide a frappé de près dans ma famille en particulier et je sais qu’il frappe de près dans cette communauté de nos jours”, a déclaré Ciucci. « Il n’y a pas beaucoup de gens que vous rencontrez où le suicide n’a pas touché quelqu’un et on n’en parle pas beaucoup. Nous pensons qu’il faudrait en parler davantage afin de sauver des vies et de sensibiliser le public avant qu’il ne soit trop tard.

“Cette année, nous avons eu plus de personnes présentes et plus de personnes pour nous soutenir”, a déclaré Ciucci. “Cela signifie tout pour nous.”

Avec le soutien supplémentaire, le groupe a cherché à collecter 5 000 $ pour la Fondation américaine pour la prévention du suicide ; un objectif que quelques minutes avant de partir pour le dernier kilomètre, Ciucci a été informé qu’il était en mesure de le dépasser. (Jayce Eustice – [email protected])

Les coureurs ont parcouru plusieurs itinéraires autour de Hennepin et ont même fait des voyages spéciaux dans les villes voisines de Granville et McNabb pour changer le paysage et donner aux habitants d’autres communautés une chance de montrer leur soutien.

« Nous avons eu tellement de soutien ; beaucoup plus que la dernière fois », a déclaré Ciucci. «Je pense que nous avons beaucoup mieux fait passer le mot. Le premier kilomètre, il y avait tellement de monde et certains sont même restés pendant les quelques kilomètres suivants.

Ciucci a également ajouté que le département du shérif du comté de Putnam avait aidé le groupe en éclairant le chemin toute la nuit et en leur fournissant une escorte sûre dans leur mission.

“Nous voulions fixer l’objectif de laisser de la place à Dieu pour y travailler”, a déclaré Ciucci. “Même si nous n’avons pas atteint l’objectif, nous ne pouvons pas être contrariés parce que chaque dollar va faire quelque chose.”

Grâce au soutien de la famille, des amis, des forces de l’ordre locales et des coureurs qui se sont arrêtés sur un mile ou deux ; les 24 heures sont quelque chose que Ciucci n’oubliera pas de sitôt.

Le groupe a terminé son marathon de 24 heures avec un parcours final à Hennepin autour de la piscine et a été accueilli avec des visages souriants et des applaudissements de la part de nombreux membres de leur communauté.