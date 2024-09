Grace VanderWaal parle de sa nouvelle musique, de Megalopolis et de son évolution après AGT

Huit ans après que Grace VanderWaal ait remporté « America’s Got Talent », les gens la voient toujours comme la timide fille de 12 ans du Kansas qui époustouflait tout le monde avec son jeu de ukulélé et ses chansons contemplatives.

« J’ai récemment vécu une expérience très étrange », raconte VanderWaal, aujourd’hui âgé de 20 ans. Variété via Zoom depuis Los Angeles, la frange droite de ses années d’adolescence a été remplacée par un carré platine lisse. Elle raconte comment, lors d’une soirée entre amis, elle a croisé une femme qui sortait de la salle de bain.

« Elle m’a dit : ‘Tu es une femme ! Tu es une adulte !’ », raconte VanderWaal, imitant le choc de la fan éméché. « J’étais littéralement en train de la soutenir avec douceur, mais elle ne s’en remettait pas. Elle n’arrivait pas à le supporter. »

Dernièrement, VanderWaal a souvent rencontré ce genre de réactions – des fans qui ne peuvent s’empêcher de la voir comme un symbole de la pureté et de l’innocence de la jeunesse – même si elle a depuis longtemps abandonné le ukulélé et son image de fille de lutin.

« J’ai eu tellement peur de briser ce rêve pour les gens », dit-elle. « Mais je veux que vous vous demandiez pourquoi vous vous sentez personnellement affecté. C’est vraiment triste, mais cela a été très libérateur de me réapproprier ce rêve. »

Après avoir remporté le concours America’s Got Talent, VanderWaal a sorti son premier EP, Perfectly Imperfect, qui est devenu l’EP le plus vendu de 2016. Son premier album, Just the Beginning, sorti en 2017, s’appuyait sur le son folk du ukulélé qui a captivé l’Amérique. Mais depuis, VanderWaal s’est démarquée en sortant une série de singles qui ont montré un côté plus audacieux, avec une production plus complexe.

VanderWaal se prépare désormais à sortir son deuxième album complet, et peut-être le premier qui lui semble vraiment représentatif de qui elle est. Cette année, elle a signé avec Pulse Records et a commencé à pousser le projet dans une direction « conceptuelle » – une direction qui, selon elle, surprendra les fans.

« Cela va certainement contrarier les gens et les mettre vraiment mal à l’aise », dit-elle à propos de l’album (dont le titre et la date de sortie n’ont pas encore été révélés). « Je parle de sujets assez sérieux et lourds, ce qui n’est pas très commercialisable. »

Kirt Barnett

Elle dit avoir présenté l’album à plusieurs endroits et avoir « effrayé beaucoup d’hommes adultes » au passage. Pulse a été le seul label à ne pas avoir renoncé à ses idées.

« Je disais des trucs dingues et Pulse me répondait simplement : « Oh, on adore ! Oui ! » », dit-elle. « Ils me disaient sincèrement : « Ouais, faisons flipper les gens ensemble. » »

Pour le premier single, VanderWaal a choisi un morceau qui constituerait « une belle et douce réintroduction ». « Appelez ça comme vous voulez » — un morceau pop-guitare teinté de grunge qui a fait ses débuts le 16 août — est un peu plus sage que le reste de l’album. « Nous nous sommes dit qu’il ne fallait pas faire basculer les gens », dit-elle.

Mais sa dernière sortie, la ballade hymnique « Ce qu’il reste de moi » disponible dès maintenant, il fait allusion aux thèmes les plus sombres de l’album alors que VanderWaal réfléchit à une rupture qui a changé sa vie.

« Je voulais vraiment représenter ce sentiment très particulier, pas seulement de la tristesse, mais plutôt du dégoût pour cette personne », dit-elle. « C’est comme si je disais : « Oh, tu m’as changée et tu as fait de moi la femme que je suis, mais tu ne mérites pas ça. » »

Dernièrement, l’art a également imité la vie à l’écran. Après avoir tenu le rôle principal dans le film pour ados « Stargirl » de Disney en 2020 et sa suite, VanderWaal fait volte-face en incarnant Vesta Sweetwater, une pop star vierge qui se retrouve mêlée à un scandale sexuel factice, dans le prochain film de Francis Ford Coppola « Megalopolis ». Dans le rôle de Vesta, VanderWaal interprète une chanson originale et saine pendant une scène clé avant que tout ne s’écroule, ce qui l’amène à amorcer une refonte de sa carrière.

Coppola suivait la carrière de VanderWaal depuis des années, et lorsque « Megalopolis » a finalement démarré, il a cherché à la connaître. Lors de leur rencontre, il a parlé à VanderWaal du projet et de son personnage, auquel elle « s’identifiait clairement ». Il lui a proposé le poste, qui comprenait l’écriture de deux chansons pour le film, sur-le-champ.

Grace VanderWaal dans « Megalopolis ».

© Lionsgate/Avec l’aimable autorisation de la collection Everett

« C’était une collaboration très étroite, et j’ai été stupéfaite », dit-elle à propos de sa collaboration avec le réalisateur. « On aurait pu croire que Francis Ford Coppola, vu son envergure, n’aurait jamais imaginé vivre une expérience pareille. Il voulait simplement suivre l’art et faire ce qui était le mieux pour le film. »

À tel point que VanderWaal a joué un rôle important dans la formation de son personnage, « presque au point où je me suis dit : « Je ne dois pas abuser de ce pouvoir » », dit-elle.

« J’avais évidemment un certain investissement personnel en elle, mais je la voyais aussi davantage comme une caricature du trope auquel j’avais également participé », ajoute VanderWaal.

Même si elle est repartie de « Megalopolis » avec « beaucoup de bons et fous souvenirs », VanderWaal garde la musique comme objectif principal.

« Je ne pense pas que je ferais quoi que ce soit juste pour un chèque ou pour apparaître à l’écran », dit-elle. « Chéri, j’ai passé toute mon enfance à l’écran. »