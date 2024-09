Grace VanderWaal détaille le « vol d’identité » dans son dernier morceau

Grace VanderWaal pourrait bien commencer une toute nouvelle ère !

La chanteuse et actrice de 20 ans, surtout connue pour sa renommée grâce à l’émission de téléréalité, L’Amérique a du talent en 2016, elle a embrassé son côté plutôt sensuel dans le dernier single qu’elle a sorti.

Elle a sorti la chanson, Ce qu’il reste de moiun morceau de rupture, accompagné d’un clip officiel, le 18 septembre 2024.

VanderWaal arborait plusieurs robes dans la vidéo alors qu’elle chantait devant la caméra, portant une tenue de style corset rouge et de nombreux colliers. Elle a complété son look avec un rouge à lèvres écarlate et un maquillage des yeux assorti.

« Huit mois que je ne t’ai pas vu / Mais je suis toujours dans ta chambre / Sur ma peau je peux te sentir », peut-on l’entendre chanter, « Tu as pris ce que j’avais et puis tu m’as laissée pour morte / Maintenant je suis à genoux et j’essaie juste d’oublier. »

Selon un communiqué de presse obtenu par PERSONNES magazine, Grace VanderWaal a déclaré que Ce qu’il reste de moi Il s’agit de « se sentir comme si tu étais l’héritage vivant d’une relation déchue. Tout en moi est d’une manière ou d’une autre directement ou indirectement causé par toi. Un contact incontournable, un baiser acide et je ne serai plus jamais la fille que j’étais avant. C’est un vol d’identité. »