Grace VanderWaal, ancienne de “America’s Got Talent”, parle de grandir sous les projecteurs après sa victoire

Grace VanderWaal partage ce qu’était la vie après avoir remporté “America’s Got Talent” alors qu’elle n’avait que 12 ans.

VanderWaal a conquis les juges lors de son audition en 2016 lorsqu’elle est montée sur scène avec son ukulélé et a chanté l’une de ses chansons originales.

La performance l’a non seulement avancée au tour suivant, mais l’a immédiatement envoyée aux spectacles en direct lorsque le juge Howie Mandel a frappé le buzzer doré après sa performance.

Après avoir remporté le spectacle, VanderWaal a été propulsé dans la célébrité, sortant quatre albums et jouant dans un film original de Disney +, “Stargirl”, en tant que personnage principal. Bien qu’elle ait connu le succès dans sa carrière, elle a déclaré que sa santé mentale avait un peu souffert au début de sa gloire.

“Avec le recul, j’ai définitivement fait face aux répercussions mentales de cette croissance”, a déclaré VanderWall. E ! Nouvelles. “J’ai l’impression d’avoir encore du mal… J’ai l’impression de continuer à apprendre à mieux prendre soin de moi, et ma plus grande chose ces derniers temps est juste de reconnaître vos déclencheurs. Rester en pyjama toute la journée – ça va me déprimer. Levons-nous, habillons-nous.”

Elle a également dû apprendre à gérer les critiques qui accompagnent la célébrité, mais se dit heureuse d’avoir connu tous les commentaires haineux au début de sa carrière, car cela lui a appris à les gérer en tant qu’adulte.

“J’ai l’impression de faire ça depuis si longtemps que vous êtes désensibilisé à la haine en ligne”, a déclaré VanderWaal. “J’ai traversé une tonne de haine en ligne quand j’étais très jeune. Je suis heureux que cela se soit produit car cela m’a préparé à cette vie.”

L’audition de VanderWaal est toujours considérée comme l’une des meilleures aux yeux du juge Simon Cowell, car il l’a récemment qualifiée de l’un de ses cinq meilleurs moments de sonnerie d’or de son passage dans la série.

Alors que Cowell a comparé VanderWaal à Taylor Swift lors de sa première audition, elle prend vraiment tout son sens en tant qu’interprète.

“Je n’étais qu’une petite fille et je ne savais absolument pas ce que je faisais”, a déclaré VanderWaal à propos de son audition. “C’est tellement surréaliste la façon dont cela vient de transformer ma vie. Et maintenant, je suis assis ici des années plus tard, toujours dans le métier. Je n’aurais jamais pensé que je ferais ça.”