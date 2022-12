Grace, Too : une patineuse de Kelowna s’habillera pour Équipe Canada

À seulement 16 ans, Gracie Graham de Kelowna se rendra en Suède pour représenter son pays.

L’attaquante de la RINK Hockey Academy Kelowna a été nommée dans Équipe Canada pour les Championnats du monde U-18 de l’IIHF en janvier prochain, après avoir amorcé sa saison à un rythme de points par match.

Graham a inscrit cinq buts et 11 passes en 16 matchs jusqu’à présent cette année dans la Ligue canadienne de hockey scolaire, sa deuxième saison.

Félicitations à Gracie Graham, la sœur cadette de l’attaquant des Rockets Max Graham. https://t.co/sWAYTkHquY – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 16 décembre 2022

Le nom de Graham est bien connu parmi les cercles de hockey de Kelowna – son frère, Max, est défenseur et capitaine adjoint des Rockets de Kelowna de la WHL.

Équipe Canada est dans une sorte de “groupe de la mort” lors du tournoi de janvier, rejoignant les États-Unis, la Suède et la Finlande dans le groupe A.

Le Canada est le champion en titre de la médaille d’or.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

