Grace Schager de Glenbard North et Aden Bandukwala de Hinsdale Central remportent des titres d’État – Shaw Local

PEORIA – Les titres d’État de classe 3A que Grace Schager de Glenbard North et Aden Bandukwala de Hinsdale Central ont remportés n’auraient pas pu être plus différents.

Schager s’est enfuie du peloton et a gagné par une large marge, comme elle l’a fait toute la saison.

Bandukwala, dans la dernière course de l’IHSA Cross Country State Meet à Detweiller Park, a gagné dans ce que son sport considérerait presque comme une photo-finish, par 0,31 seconde sur Liam Newhart d’Oak Park-RIver Forest.

Bandukwala et son coéquipier Dan Watcke, qui était troisième, ont presque mené les Red Devils au titre par équipe de l’État avec 89 points, mais Plainfield South les a devancés d’un point. Downers Grove North a terminé troisième avec 150.

Les filles de York ont ​​marqué leur total de points le plus bas de l’histoire de l’école lors d’une rencontre d’État (58), mais ont été empêchées de se répéter en tant que championnes de l’équipe de classe 3A par Prospect avec 39 points.

En classe 2A, les garçons de Riverside-Brookfield ont remporté le championnat par équipe avec 131 points, devant Belvidere North (155) et Glenbard South (157). C’est le premier titre d’État par équipe des Bulldogs dans n’importe quel sport.

L’entraîneur des filles de Glenbard North, Eric Day, avait espéré que Schager pourrait faire une course au record de la rencontre d’État Judy Pendergast 15:54 de Naperville North établi en 2015, mais le temps humide n’a pas coopéré.

Les fortes pluies de la nuit et du samedi matin ont rendu le parcours boueux et glissant. Les coureurs de tête se déplaçaient souvent du côté gauche ou droit du chemin pour éviter la boue au milieu.

Juliet Frum de Glenbrook North (17: 16,66) a terminé deuxième derrière Schager, à 36 secondes, ce qui, selon Day, était sa concurrente la plus proche toute la saison.

“C’est vraiment génial”, a déclaré Schager, qui peut signer sa lettre d’intention nationale mercredi avec Notre Dame. « Si quoi que ce soit, cela remonte aux miles d’été. Mon entraîneur (Day) a été formidable. Il a créé un plan d’entraînement incroyable pour moi. Avoir cette confiance en lui a vraiment payé. Je suis reconnaissant pour tout ce qu’il a pu faire et pour le soutien de mon équipe également.

Day a déclaré que Schager avait bien performé toute la saison, essentiellement en courant seule.

“Cela a été difficile pour elle, vous arrivez au point milliaire et vous y êtes seul”, a déclaré Day. «Elle était championne d’État en 3 200 en piste, mais là, elle s’asseyait avec le peloton et faisait un pas avec 800 à faire. C’est donc nouveau de courir devant.

“Si la journée avait été sèche avec de meilleures conditions, elle aurait pu viser ce record, nous en avons en quelque sorte parlé. Nous savions qu’avec les conditions, nous ne pouvions pas faire ça, alors nous avons dit : ‘Hé, mets-toi en position pour gagner. Mettez-vous dans un endroit propre. Prenez une piste et trouvez un terrain sec partout où vous le pouvez. Elle a fait un excellent travail.

La senior de York, Bria Bennis, a pris la troisième place dans la course des filles 3A et a été ravie de l’arrivée de son équipe, même s’il ne s’agissait pas d’un autre titre d’État.

“Nous avons mieux couru que jamais”, a déclaré Bennis. “C’est le plus bas score des filles de York de l’histoire, nous sommes donc la meilleure équipe de filles de York de l’histoire. Nous avons tous couru incroyable. Nous avions trois filles dans le top 10 et six dans le top 28, c’était vraiment, vraiment excitant.

Bandukwala, Newhart et Watcke ont pris les trois premières places lors de la rencontre de conférence de la banlieue ouest plus tôt, mais Watcke était premier, Newport deuxième et Bandukwala troisième.

Cette fois, Bankukwala et Newport étaient même dans les 20 derniers mètres et Bandukwala a fait juste assez d’élan pour gagner en 14:46.15. Newport a terminé en 14:46.46.

“Je repensais juste à la rencontre de la conférence (West Suburban) et c’était une course similaire avec Liam juste sur moi”, a déclaré Bandukwala. “J’étais tellement fatigué à la fin. J’ai pensé que Liam m’avait eu pendant une seconde, mais j’ai juste donné tout ce que j’avais.

« Ça ne s’est toujours pas installé. C’est tellement surréaliste. J’y ai pensé il y a quelques jours, et si je gagnais Mais pour être honnête, le top 10 ou le top cinq était l’objectif.

Les garçons de Riverside-Brookfield ont remporté la section de Kaneland la semaine dernière, dans laquelle Belvidere North et Glenbard South ont également participé. Mais les Bulldogs n’ont pas particulièrement aimé la façon dont ils ont couru lors de cette rencontre.

Ils avaient une perspective différente samedi alors que Cooper Marrs a pris la cinquième place et Jack O’Brien a terminé 16e pour mener les Bulldogs au titre.

“Cette section a été un énorme booster de confiance”, a déclaré Marrs. «Nous cherchions tous à faire notre meilleure course et à voir où cela nous mènerait. Je ne pourrais pas en être plus ravi. C’est certainement une énorme amélioration de la semaine dernière à cette semaine. C’est formidable de voir tout le monde se réunir.

Le meilleur résultat d’État précédent de R-B en cross-country était une deuxième place en 1973.

“Vous avez un tas d’enfants qui se soucient vraiment de vous et cela s’est manifesté aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur des Bulldogs Jack Brady. «Ils ont été bons tout l’été d’être ici. Les entraînements étaient incroyables. Non seulement ils se soucient de leur façon de courir, mais ils se soucient les uns des autres. C’était la chose la plus importante.

« La semaine dernière, les enfants, pour un homme, ne pensaient pas qu’ils couraient très bien, et nous avons gagné. Donc, ce genre de renforcement peut-être qu’il y avait de plus grandes choses à venir.

Glenbard South était mené par les All-Staters Ryan Chung (23e) et Jaden Frederick (25e). Connor Carlson de Marmion (15e) et Nathaniel McKillop de Fenwick (18e) ont également remporté les honneurs All-State.

Dans la course des filles de classe 2A, Colette Kinsella de Nazareth (13e), Bella Daley de Fenwick (17e) et Margaret Andrzejewski de St. Francis (22e) ont toutes remporté les honneurs All-State.